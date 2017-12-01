تمرين الشهاب ( 2 ) يواصل فعالياته بتدريبات مكثفة وعمليات نوعية في تضاريس مختلفة

تواصل قوات الأمن الخاصّة تنفيذ تمرين الشهاب ( 2) بالاشتراك مع مجموعة الخدمات الخاصة بالجيش الباكستاني من خلال وحدات متخصّصة على درجة عالية من المهارة والإتقان ذات تدريب تخصُّصي نوعي ومتقدّم وباع طويل في التمارين المحلية والدولية.

واستطاعت القوات المشاركة في التمرين الوصول إلى درجة عالية من التكامل والانسجام لتشكّل على أرض الواقع قوة ردع متكاملة على درجة عالية من الجاهزية وكفاءة الأداء، حيث اشتملت العمليات على التطبيقات النوعية الخاطفة والسريعة والتدريب على عمل الكمائن ومكافحتها والاقتحام بواسطه الطائرات العمودية والحبال وتنفيذ العمليات المتخصصة والخطرة مثل مهارات التقدم والقتال في المناطق المفتوحة والمناطق المبنية وبأساليب حديثة للتعامل مع الإرهابيين في مثل هذه الضروف.

وتخلل التمرين تنفيذ عمليات إبطال وإزالة المتفجرات وتنفيذ عمليات بواسطة القفز بالمظلات.

يذكر أن هذه الفرضيات نفذت بدرجة عالية من الاتقان فِي زمن قياسي.