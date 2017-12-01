 ذعر وإصابات في إيران بعد زلزال ضرب شرق البلاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ذعر وإصابات في إيران بعد زلزال ضرب شرق البلاد

ذعر وإصابات في إيران بعد زلزال ضرب شرق البلاد
المناطق - وكالات

ضرب زلزال شرق إيران صباح اليوم الجمعة، مما أدى لاصابة حوالي 50 شخصاً وإثارة الذعر، بعد أسابيع فقط من زلزال قوي ضرب البلاد وأودى بحياة المئات.

وذكر التلفزيون الرسمي الايراني أن مركز الزلزال وقع على مسافة أقل من 60 كيلومترا فقط شمال مدينة كرمان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية أن قوة الزلزال بلغت 6درجات وأنه وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

وكان التلفزيون الرسمي قد ذكر أن الزلزال وقع في الساعة 0232 بتوقيت غرينتش وبلغت قوته 6.1 درجة.

وذكرت السلطات المحلية أن الهزة الرئيسية الاولى أعقبتها 40 هزة ارتدادية أقل قوة.

ويأتي الزلزال بعد 3أسابيع من هزة ضربت المنطقة الحدودية بين إيران والعراق مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى بسبب الزلزال الأخير، غير أن بعض المباني تعرضت لاضرار، وسادت حالة من الذعر في العاصمة الاقليمية، كرمان.

وكانت قرية كوهاك الاكثر تضرراً والتي يقطنها 600 شخص، وأرسلت العديد من فرق الانقاذ إلى المنطقة المتضررة.

وفر الكثير من السكان من منازلهم خوفاً من سقوط الانقاض عليهم، وسط درجات حرارة أقل من الصفر في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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