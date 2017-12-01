الحصيني يحذر : عدة موجات باردة تجتاح المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني أن تتكاثر الغيوم المنخفضة والمتوسطة على “أجزاء”من الجنوبية والغربية والوسطى والشرقية، خلال الساعات القادمة، ويؤدي لتساقط أمطار متفاوتة من خفيفة الى غزيرة وحبات برد وفرصة سيول.

وقال “الحصيني” في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء أمس الخميس: “هل تتكرر موجة برد ١٤٠٩هـ إحتاطوا لأنفسكم وحلالكم”.

وتابع “الحصيني”: متوقع عدة موجات برد (الأولى) وسط الأسبوع القادم انخفاض في الحرارة من “4 ” إلى ” 9 ” درجات عما هي عليه حاليًا.

وأضاف: “الأخرى” الأسبوع الذي بعده متوقع ان ترزح الشمالية تحت الصفر والوسطى تقترب من الصفر المئوي إلا ان يصرفه الله.

الجدير بالذكر أن موجة برد وصقيع شديدة اجتاحت السعودية في 1409 هـ، ووصلت فيها درجة الحرارة ولعدة أيام، ما بين صفر و8 تحت الصفر.