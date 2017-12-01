وقعت فجر اليوم، هزة أرضية جديدة في محافظة النماص، عند تمام الساعة 3.18ص؛ فجر اليوم الجمعة، استمرت لعدة ثواني قليلة؛ و شعر بها سكان المحافظة والقرى المجاورة لها.
يشار إلى أن النماص شهدت عدة هزات أرضية على مدى الأسابيع الماضية، ولم تسفر عن وقوع أي خسائر، كان أكبرها يوم 3 نوفمبر الماضي، وبلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.
وفي وقت سابق، فسرت هيئة المساحة الجيولوجية لأن سبب هذه الهزات يرجع إلى التقاء 3 صدوع في القشرة الأرضية موازية للبحر، كما أشار جيولوجيون إلى أن تلك الهزات غير مؤثرة على المباني والمنشآت والسدود المائية.
هزة أرضية جديدة تضرب “النماص”
وقعت فجر اليوم، هزة أرضية جديدة في محافظة النماص، عند تمام الساعة 3.18ص؛ فجر اليوم الجمعة، استمرت لعدة ثواني قليلة؛ و شعر بها سكان المحافظة والقرى المجاورة لها.
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