 هزة أرضية جديدة تضرب “النماص” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هزة أرضية جديدة تضرب “النماص”

هزة أرضية جديدة تضرب “النماص”
المناطق - متابعات

وقعت فجر اليوم، هزة أرضية جديدة في محافظة النماص، عند تمام الساعة 3.18ص؛ فجر اليوم الجمعة، استمرت لعدة ثواني قليلة؛ و شعر بها سكان المحافظة والقرى المجاورة لها.
يشار إلى أن النماص شهدت عدة هزات أرضية على مدى الأسابيع الماضية، ولم تسفر عن وقوع أي خسائر، كان أكبرها يوم 3 نوفمبر الماضي، وبلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.
وفي وقت سابق، فسرت هيئة المساحة الجيولوجية لأن سبب هذه الهزات يرجع إلى التقاء 3 صدوع في القشرة الأرضية موازية للبحر، كما أشار جيولوجيون إلى أن تلك الهزات غير مؤثرة على المباني والمنشآت والسدود المائية.

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