هزة أرضية جديدة تضرب “النماص”

وقعت فجر اليوم، هزة أرضية جديدة في محافظة النماص، عند تمام الساعة 3.18ص؛ فجر اليوم الجمعة، استمرت لعدة ثواني قليلة؛ و شعر بها سكان المحافظة والقرى المجاورة لها.

يشار إلى أن النماص شهدت عدة هزات أرضية على مدى الأسابيع الماضية، ولم تسفر عن وقوع أي خسائر، كان أكبرها يوم 3 نوفمبر الماضي، وبلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق، فسرت هيئة المساحة الجيولوجية لأن سبب هذه الهزات يرجع إلى التقاء 3 صدوع في القشرة الأرضية موازية للبحر، كما أشار جيولوجيون إلى أن تلك الهزات غير مؤثرة على المباني والمنشآت والسدود المائية.