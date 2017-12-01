 مقتل العقل المدبر لهجوم مطار اسطنبول في جورجيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مقتل العقل المدبر لهجوم مطار اسطنبول في جورجيا

مقتل العقل المدبر لهجوم مطار اسطنبول في جورجيا
المناطق - رويترز

قالت متحدثة باسم جهاز أمن الدولة في جورجيا اليوم الجمعة “إن عملية خاصة نفذتها السلطات الأسبوع الماضي، أدت إلى مقتل مسلح سابق في تنظيم داعش يشتبه بأنه العقل المدبر لهجوم عنيف على مطار بمدينة اسطنبول التركية عام 2016”.

وأضافت نينو جيورجوبياني في إفادة مقتضبة “من المؤكد أن أحد قتلى العملية هو أحمد تشاتاييف”، في إشارة للمشتبه به في الهجوم.

وقُتل في العملية أحد أفراد القوات الخاصة في جورجيا وثلاثة من أعضاء جماعة مسلحة متهمة بالإرهاب.

وأصيب 4 من أفراد الشرطة وألقي القبض على عضو بالجماعة.

ونفذت العملية التي استغرقت 20 ساعة في مجمع سكني على مشارف تفليس عاصمة جورجيا الأسبوع الماضي.

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