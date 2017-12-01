 التحالف : تشغيل مطار الغيظة اليمني بالمهرة واستقبال طائرة إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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التحالف : تشغيل مطار الغيظة اليمني بالمهرة واستقبال طائرة إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة

التحالف : تشغيل مطار الغيظة اليمني بالمهرة واستقبال طائرة إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة
واس - الرياض

أعلن مصدر رسمي في قيادة قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) أنه بالتنسيق مع الحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية فقد تم تشغيل مطار ” الغيظة ” في محافظة المهرة باليمن لاستقبال الطائرات التي تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية.
وأفاد المصدر بوصول أمس أولى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية محملة بخمسة آلاف سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأكد أن قوات التحالف قامت بتسخير الامكانات كافة للإسهام في إيصال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى مستحقيها بالداخل اليمني.

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