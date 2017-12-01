الجيش الباكستاني: الهجوم على الجامعة في بيشاور تمت إدارته من أفغانستان

الجمعة 1 ديسمبر 2017 / 17:21

قال المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور، “إن الهجوم الذي استهدف جامعة الزراعة بمدينة بيشاور في باكستان صباح اليوم الجمعة تمت إدارته من داخل أفغانستان”.

وأوضح في بيان صحافي أن الهجوم نفذه 3 مسلحون من عناصر حركة طالبان باكستان، حيث اقتحموا حرم الجامعة متنكرين في عباءات نسائية ومجهزين بكامل الأسلحة وسترات ناسفة، وكانوا على اتصال مستمر مع جهة داخل أفغانستان خلال تنفيذ الهجوم على جامعة الزراعة في بيشاور.

وأضاف أنه “تم تسليم مدير العمليات العسكرية في الجيش الأفغاني الأدلة التي رصدتها المخابرات الباكستانية حول اتصالات المسلحين مع جهة داخل أفغانستان”، مشيراً إلى أن باكستان تواجه حربًا شرسة من قبل القوى المعارضة لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

كما أوضح أن باكستان تكافح الإرهاب بكل قوة على أراضيها، ويجب على السُلطات الأفغانية تحمل مسؤولية القضاء على معاقل الإرهاب المتواجدة على الأرض الأفغانية .

وقد أدى الهجوم على الجامعة إلى مقتل 9 أشخاص بينهم 7 من الطلبة، وإصابة نحو 35 بينهم طلبة ورجال أمن.