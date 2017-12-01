 الجيش الباكستاني: الهجوم على الجامعة في بيشاور تمت إدارته من أفغانستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجيش الباكستاني: الهجوم على الجامعة في بيشاور تمت إدارته من أفغانستان التحالف : تشغيل مطار الغيظة اليمني بالمهرة واستقبال طائرة إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة مقتل العقل المدبر لهجوم مطار اسطنبول في جورجيا آلية لتطبيق القيمة المضافة في البنوك بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية هزة أرضية جديدة تضرب “النماص” الشريم في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : مصدروا الهلع فئام لا يرجون الخير للمجتمعات الحصيني يحذر : عدة موجات باردة تجتاح المملكة ذعر وإصابات في إيران بعد زلزال ضرب شرق البلاد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم بجولة تفقدية لمشاريع المركز في مخيم الأزرق بالأردن تمرين الشهاب ( 2 ) يواصل فعالياته بتدريبات مكثفة وعمليات نوعية في تضاريس مختلفة الرئاسة الفلسطينية:القدس هي البداية والنهاية لأي حل الشيخ القاسم في خطبة الجمعة : الماء من آيات الله الموجبة للإيمان و منّة عظيمة تصاحبنا في كل مكان وزمان

الجيش الباكستاني: الهجوم على الجامعة في بيشاور تمت إدارته من أفغانستان

الجيش الباكستاني: الهجوم على الجامعة في بيشاور تمت إدارته من أفغانستان
المناطق - وكالات

الجمعة 1 ديسمبر 2017 / 17:21

قال المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور، “إن الهجوم الذي استهدف جامعة الزراعة بمدينة بيشاور في باكستان صباح اليوم الجمعة تمت إدارته من داخل أفغانستان”.

وأوضح في بيان صحافي أن الهجوم نفذه 3 مسلحون من عناصر حركة طالبان باكستان، حيث اقتحموا حرم الجامعة متنكرين في عباءات نسائية ومجهزين بكامل الأسلحة وسترات ناسفة، وكانوا على اتصال مستمر مع جهة داخل أفغانستان خلال تنفيذ الهجوم على جامعة الزراعة في بيشاور.

وأضاف أنه “تم تسليم مدير العمليات العسكرية في الجيش الأفغاني الأدلة التي رصدتها المخابرات الباكستانية حول اتصالات المسلحين مع جهة داخل أفغانستان”، مشيراً إلى أن باكستان تواجه حربًا شرسة من قبل القوى المعارضة لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

كما أوضح أن باكستان تكافح الإرهاب بكل قوة على أراضيها، ويجب على السُلطات الأفغانية تحمل مسؤولية القضاء على معاقل الإرهاب المتواجدة على الأرض الأفغانية .

وقد أدى الهجوم على الجامعة إلى مقتل 9 أشخاص بينهم 7 من الطلبة، وإصابة نحو 35 بينهم طلبة ورجال أمن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>