” تعليم الليث ” يدشن برنامج ” مهن المستقبل  ” لطلاب المرحلة الثانوية

دشن المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، مشروع (مهن المستقبل ) والذي تقيمة وزارة التعليم بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ويستهدف طلاب وطالبات مدارس المرحلة الثانوية بقطاعي البنين والبنات، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ويهدف إلى نشر ثقافة الوعي بسوق العمل و ريادة الأعمال والعمل الحر بين أوساط الطلاب والطالبات.

ويتضمن البرنامج مواداً تفاعلية تقدم خلال خمسة أيام تدريبية ، تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية بالمسارات المهنية المختلفة والمهارات اللازمة للنجاح من أجل تهيئتهم على إتخاذ قرارات أفضل لمستقبلهم المهني.

ويحتوي البرنامج على ثلاث صناديق تفاعلية مخصصة لكل مرحلة دراسية على حده، ويستهدف صندوق “مهن” طلاب المرحلة الثانوية ، ويقدم نشاطات تفاعلية تساعدهم على خلق الوعي بالمهن والخيارات الكثيرة المتاحة في سوق العمل، كما يساعدهم على اكتساب أنماط جديدة في التفكير لتفتح آفاقهم على العالم التنافسي من حولهم، بالإضافة الي تطوير شخصية الطالب وتعزيز معرفته ومهاراته .

وأشار مدير النشاط الطلابي ” بنين ” الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي إلى أن هذا البرنامج يسهم في تثقيف النشء مهنياً ، من خلال اطلاع الطلاب على جميع المهن المعتمدة بقالب تدريبي تفاعلي ممتع ومشوق، عبر الحقيبة التدريبية الطلابية التي صممت للتناسب مع الطلاب، مشتملة على كافة المتطلبات المهمة لتنفيذها على أرض الواقع من خلال النشاط الطلابي .

وأكد منسق البرنامج الأستاذ علي بن سالم خلوفة ، على أن هذا البرنامج حصيلة تعاون وتكامل مثمر بين هدف و وزارة التعليم، لبناء ثقافة مهنية مستدامة لدى الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، إضافة لما يقدم من أنشطة وبرامج وفعاليات إرشادية في هذا المجال .