 معلومات هامة يجب أن تعرفها عن قرعة مونديال روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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معلومات هامة يجب أن تعرفها عن قرعة مونديال روسيا

معلومات هامة يجب أن تعرفها عن قرعة مونديال روسيا
المناطق - الرياض

تتجه أنظار العالم في مختلف أصقاع الأرض، اليوم الجمعة، إلى قصر الكرملين في روسيا، حيث ستقام مراسم قرعة كأس العالم 2018، بتمام الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو.

وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القرعة النهائية للعرس الكروي الأكبر في عالم الساحرة المستديرة، بالإضافة إلى أكثر من 1300 ضيف، و1500 صحفي من مختلف الوكالات الإعلامية العالمية، وسيساعد 465 متطوعا في تنظيم حفل القرعة.

وسيشارك في حفل القرعة 30 من أصل 32 مدربا يشرفون على الإدارة الفنية للمنتخبات المشاركة في المونديال الروسي.

وسنستعرض معكم  كل ما تحتاجون معرفته عن هذه القرعة النهائية:

من هي المنتخبات المصنفة؟

روسيا (كبلد مضيف)، وألمانيا، والبرازيل، والبرتغال، والأرجنتين، وبلجيكا، وبولندا، وفرنسا، بصفتها المنتخبات الأولى في التصنيف العالمي للفيفا، في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017.

أين ستقام القرعة؟

في قاعة الاحتفالات بقصر الكرملين، التي تبلغ سعتها 6000 مقعد. وقد سبق واستضافت هذه القاعة أرقى الفنانين في عالم الموسيقى، من لوتشيانو بافاروتي إلى بلاسيدو دومينجو، مرورا بخوليو إيجليسياس وإيلتون جون، بالإضافة إلى عروض الأوبرا والباليه العالمية.

من سيقود القرعة؟

سيتولى مهاجم إنجلترا السابق جاري لينيكر، الفائز بحذاء “adidas” الذهبي في المكسيك 1986، قيادة القرعة النهائية بمساعدة الصحفية الرياضية الروسية المتألقة ماريا كوماندنايا. كما سيكون إلى جانبهما بعض من عمالقة كرة القدم، وهم الفرنسي لوران بلان، والإنجليزي جوردون بانكس، والبرازيلي كافو، والإيطالي فابيو كانافارو، والأوروغوياني دييغو فورلان، والأرجنتيني دييغو مارادونا، والإسباني كارليس بويول، والروسي نيكيتا سيمونيان.

كيف تم توزيع الأوعية؟

تم الاعتماد على نسخة أكتوبر/تشرين الأول 2017 من التصنيف العالمي للفيفا، لتوزيع المنتخبات المؤهلة على الأوعية الأربعة على أساس تصنيفها، وذلك بترتيب تنازلي، خلف روسيا المصنفة الأولى.

كيف سيتم سحب القرعة؟

سيتم تفريغ كل واحد من الأوعية الأربعة من خلال سحب كل واحد من المنتخبات الثمانية لوضعه في إحدى المجموعات الثماني المكونة من أربعة فرق (المجموعات من الأولى إلى الثامنة). وبصفتها البلد المضيف، ستكون روسيا تلقائيا على رأس المجموعة الأولى. وسيتم توزيع المنتخبات السبعة الأخرى في هذا الوعاء تلقائيا على رؤوس المجموعات من الثانية إلى الثامنة، في حين سيتم سحب مراكز جميع المنتخبات الأخرى (الأوعية 2 و3 و4) خلال القرعة.

ووفقا للإجراءات المعتادة، سيتم سحب كرة من أحد أوعية المنتخبات، ثم سيتم سحب كرة من أحد أوعية المجموعات، وهو ما سوف يحدد أيضا المركز الذي سيلعب فيه كل منتخب.

وباستثناء الاتحاد الأوروبي، الذي يضم عددا من البلدان المتأهلة (14) أكبر من عدد المجموعات (8)، لا يمكن سحب منتخبين من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة.

المصدر : rt

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