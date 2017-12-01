إمبراطور اليابان سيتنازل عن العرش في 2019

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الجمعة أن إمبراطور اليابان اكيهيتو سيتنازل عن العرش في 30 نيسان/ابريل 2019، في سابقة في تاريخ البلاد منذ قرنين.

وقال آبي انه “تأثر بعمق” بهذا القرار الذي اتخذ في ختام اجتماع خاص للمجلس الإمبراطوري نظم لاختيار موعد تنازله عن العرش.

وأضاف آبي أن “الحكومة ستبذل كل الجهود الممكنة ليتمكن الشعب الياباني من الاحتفال بتنازل الإمبراطور عن العرش وانتقاله إلى ولي العهد”.

وسيعتلي الابن الأكبر للإمبراطور الأمير ناروهيتو (57 عاما) العرش في اليوم التالي.

وكان الإمبراطور اكيهيتو (83 عاما) صدم اليابانيين بإعلانه العام الماضي انه ينوي الانسحاب بعد حكم دام ثلاثة عقود، مبررا ذلك بتقدمه في السن ومشاكل صحية.

وطرح الإعلان مشكلة بسبب عدم وجود أي قانون حول تقاعد الإمبراطور الوظيفة التي يفترض ان تستمر مدى الحياة.

لكن في حزيران/يونيو الماضي تبنى البرلمان الياباني قانونا يسمح لاكيهيتو بالتخلي عن العرش في السنوات الثلاث التي تلي إقرار النص.

واكيهيتو المولود في 23 كانون الأول/ديسمبر 1933 هو أول إمبراطور يعتلي العرش في ظل دستور 1947 الذي أملته الولايات المتحدة بعد هزيمة اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

وينص الدستور على إن الإمبراطور هو “رمز الدولة ووحدة الشعب الذي تأتي مكانته من الإرادة الشعبية التي تملك السلطة السيادية”.

ويلعب الأباطرة دورا مهما في الشينتو ديانة اليابان، في شعائر وصلوات عديدة من اجل ازدهار البلاد.