 إمبراطور اليابان سيتنازل عن العرش في 2019 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إمبراطور اليابان سيتنازل عن العرش في 2019 المملكة تتبرع ب 100 ألف دولار لقرية الأطفال العالمية في بولندا معلومات هامة يجب أن تعرفها عن قرعة مونديال روسيا فقدان 28 مهاجرا بالقرب من سواحل المغرب هذا ما يحدث للجسم عند تناول الطعام! خادم الحرمين وولي العهد يهنئآن رئيس الإمارات بذكرى اليوم الوطني لبلاده ” تعليم الليث ” يدشن برنامج ” مهن المستقبل  ” لطلاب المرحلة الثانوية جمعية فتاة ثقيف الخيرية بالطائف تقيم ملتقى إعلامي برعاية الاميرة الجوهرة بنت فيصل آل سعود الجيش الباكستاني: الهجوم على الجامعة في بيشاور تمت إدارته من أفغانستان التحالف : تشغيل مطار الغيظة اليمني بالمهرة واستقبال طائرة إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة مقتل العقل المدبر لهجوم مطار اسطنبول في جورجيا آلية لتطبيق القيمة المضافة في البنوك بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية

إمبراطور اليابان سيتنازل عن العرش في 2019

إمبراطور اليابان سيتنازل عن العرش في 2019
المناطق - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الجمعة أن إمبراطور اليابان اكيهيتو سيتنازل عن العرش في 30 نيسان/ابريل 2019، في سابقة في تاريخ البلاد منذ قرنين.

وقال آبي انه “تأثر بعمق” بهذا القرار الذي اتخذ في ختام اجتماع خاص للمجلس الإمبراطوري نظم لاختيار موعد تنازله عن العرش.

وأضاف آبي أن “الحكومة ستبذل كل الجهود الممكنة ليتمكن الشعب الياباني من الاحتفال بتنازل الإمبراطور عن العرش وانتقاله إلى ولي العهد”.

وسيعتلي الابن الأكبر للإمبراطور الأمير ناروهيتو (57 عاما) العرش في اليوم التالي.

وكان الإمبراطور اكيهيتو (83 عاما) صدم اليابانيين بإعلانه العام الماضي انه ينوي الانسحاب بعد حكم دام ثلاثة عقود، مبررا ذلك بتقدمه في السن ومشاكل صحية.

وطرح الإعلان مشكلة بسبب عدم وجود أي قانون حول تقاعد الإمبراطور الوظيفة التي يفترض ان تستمر مدى الحياة.
لكن في حزيران/يونيو الماضي تبنى البرلمان الياباني قانونا يسمح لاكيهيتو بالتخلي عن العرش في السنوات الثلاث التي تلي إقرار النص.

واكيهيتو المولود في 23 كانون الأول/ديسمبر 1933 هو أول إمبراطور يعتلي العرش في ظل دستور 1947 الذي أملته الولايات المتحدة بعد هزيمة اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

وينص الدستور على إن الإمبراطور هو “رمز الدولة ووحدة الشعب الذي تأتي مكانته من الإرادة الشعبية التي تملك السلطة السيادية”.

ويلعب الأباطرة دورا مهما في الشينتو ديانة اليابان، في شعائر وصلوات عديدة من اجل ازدهار البلاد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>