ولي عهد البحرين يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين بواشنطن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين اليوم بمقر إقامته بواشنطن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأبرز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اللقاء، ما يربط مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية من علاقات ولحمة وتقارب في ظل الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – ، معرباً عن اعتزازه بالدور الذي تقوده المملكة العربية السعودية في تأكيد قيم السلام والعدالة والحق .

ونوه سموه بالجهود الحثيثة التي يبذلها أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في تأكيد دور الاقتصاد والتنمية من خلال تبني الرؤى والمبادرات الرامية إلى تحقيق التطلعات المنشودة وتعزيز مكانة المملكة وريادتها .

واستعرض اللقاء القضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، وجهود البلدين نحو تعزيز الدور الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب والتدخلات في الشأن الداخلي وتمرير أجندات الفوضى والدمار، واستثمار علاقاتهما في دعم سبل الاستقرار والتنمية بالتعاون الوثيق مع الدول المحبة للسلام.