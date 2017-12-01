منتجو النفط يتفقون على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2018

قالت مصادر لـ”العربية” إن منظمة “أوبك” وشركاءها من المنتجين المستقلين، قرروا تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018، مع مراجعة أساسيات السوق في اجتماع يونيو القادم.

كما توصلوا إلى اتفاق مع كل من نيجيريا وليبيا، المستثنيين من التخفيضات بسبب اضطرابات وانخفاض الإنتاج عن المستويات المعتادة، وذلك بعدم تجاوز إنتاجهما مستويات 2017، بحسب “العربية” .

واختتمت “أوبك” المؤلفة من 14 عضواً اجتماعها، اليوم الخميس، مع منتجين غير أعضاء بالمنظمة في مقدمتهم روسيا، كما توقعت الأسواق، بالاتفاق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً لـ9 أشهر إضافية، بينما أشاروا إلى خروج محتمل من الاتفاق قبل ذلك الموعد إذا حدث صعود حاد في الأسعار، بحسب “رويترز”.

الفالح: آفاق متفائلة للـ2018

عقب انتهاء اجتماع فيينا، توقع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بأن تنخفض مخزونات النفط إلى المستويات المستهدفة المرغوبة في النصف الثاني من 2018، قائلاً إن “آفاق النفط للعام 2018 متفائلة للغاية”، وفقاً لما نقلته الوكالة.

من جهته، صرح وزير الطاقة الروسي، ألكساندر نوفاك بأن تعديل الاتفاقات التي تم التوصل إليها ممكن في يونيو “إذا تغيرت أوضاع السوق”.

وكانت “أوبك” قد توصلت إلى اتفاق داخلي على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018 خلال اجتماع أعضائها اليوم، بينما تسعى المنظمة جاهدة للانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام وإعادة التوازن للأسواق.

وتم التوصل للاتفاق بعد ساعات من المناقشات في مقر “أوبك” بفيينا. وقد طالت المناقشات أكثر حول وضع سقف لإنتاج النفط الليبي المستثنى من التخفيضات الإنتاجية، بسبب الاضطرابات في البلاد.

وكانت لجنة وزارية تضم أعضاء من “أوبك” ومنتجين مستقلين من بينهم روسيا والسعودية، قد أوصت أمس الأربعاء بأن تمدد “أوبك” وحلفاؤها غير الأعضاء بالمنظمة تخفيضات إنتاج النفط 9 أشهر خلال اجتماع اليوم.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع بدء اجتماع فيينا، بعد تعليقات أولية من أعضاء المجموعة تعطي إشارة على أن تمديد اتفاق تخفيضات إنتاج النفط الراهن حتى نهاية عام 2018 سيكون النتيجة الأرجح.

وكان اتفاق خفض الإنتاج الذي شهد تقليص المجموعة لإنتاجها بواقع 1.8 مليون برميل يومياً، قد رفع أسعار الخام بنسبة 40% منذ منتصف العام.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج “برنت” للتسليم في فبراير، اليوم الخميس، بارتفاع قدره 77 سنتا إلى 63.30 دولار للبرميل.