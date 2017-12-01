نتائج قرعة مونديال 2018

وانطلق حفل القرعة بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الذي تمنى النجاح لكافة المنتخبات في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها بلاده في يونيو المقبل.

و سيواجه منتخبنا الوطني في المباراة الافتتاحية في مونديال روسيا 2018 المستضيف منتخب روسيا 14 يونيو القادم

المجموعة الأولى: روسيا – السعودية – مصر – أوروغواي

المجموعة الثانية: البرتغال – إسبانيا – المغرب – إيران

المجموعة الثالثة: فرنسا – أستراليا – بيرو – الدنمارك

المجموعة الرابعة: الأرجنتين – آيسلندا – كرواتيا – نيجيريا

المجموعة الخامسة: البرازيل – سويسرا – كوستاريكا – صربيا

المجموعة السادسة: ألمانيا – المكسيك – السويد – كوريا

المجموعة السابعة: بلجيكا – بنما – تونس – إنجلترا

المجموعة الثامنة: بولندا – السنغال – كولومبيا – اليابان



وأجرى القرعة 8 نجوم هم: غوردن برانكس ودييغو فورلان وكارلوس بويول وفابيو كانافارو ودييغو مارادونا ولوران بلون وكافو.

وكان بوتن قال في افتتاح الحفل “ستعطينا القرعة الفرصة من أجل معرفة أسماء أفضل المنتخبات للتنافس على الفوز بكأس العالم الكأس التي يفوز بها الفريق الذي يُظهر تماسكاً كبيراً. أتمنى النجاح لكل المنتخبات وأطلب من الجماهير الحضور إلى روسيا من أجل الإستمتاع بنهائيات 2018.”

كما تحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاني أنفانتينو، خلال الحفل وقال”أشكر الشعب الروسي الذين عملوا جاهدين خلال السنوات السبع الأخيرة من أجل تقريبنا أكثر من البطولة النهائية. شكراً إلى المدن المضيفة التي قامت بعمل رائع.”