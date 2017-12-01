 تيلرسون يعتبر التقارير حول نية ترامب اقالته قريبا “مضحكة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تيلرسون يعتبر التقارير حول نية ترامب اقالته قريبا “مضحكة”

تيلرسون يعتبر التقارير حول نية ترامب اقالته قريبا “مضحكة”
المناطق - وكالات

اعتبر وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الجمعة التكهنات حول نية الرئيس دونالد ترامب اقالته قريبا من منصبه بانها “مضحكة”.
وتدور شائعات منذ اشهر عن تدهور العلاقة بين الرئيس ووزير خارجيته. وبرزت هذه التقارير مجددا الخميس حين توقع عدد من وسائل الاعلام الاميركية استقالة تيلرسون نقلا عن مصادر في البيت الابيض. وردا على سؤال الصحافيين عما إذا كانت التسريبات من البيت الأبيض تهدف إلى دفعه إلى الاستقالة، اكتفى تيلرسون بالقول “انها مضحكة”. ولم يسع البيت الابيض لنفي التقارير لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية شددت على ان تيلرسون باق في منصبه. والجمعة نفى تيلرسون بنفسه تلك التقارير عند التقاط الصور الرسمية مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج. ومن المتوقع ان يلتقي تيلرسون ترامب في البيت الابيض لاحقا الجمعة لاجراء محادثات مع السراج والانضمام الى وزير الدفاع جيم ماتيس على مائدة الغداء.

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