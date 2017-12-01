الحكومة المصرية تعلق على ترشح شفيق لانتخابات الرئاسة

علق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على نية رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق الترشح لانتخابات الرئاسة المصري في عام 2018.

وقال شكري، على هامش أعمال منتدى الحوار المتوسطي في روما، اليوم الجمعة، في ما أصبح أول تعليق رسمي على اعلان شفيق نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، قال شكري إنه “من حيث المبدأ يمكن لأي شخص يستوفي الشروط القانونية أن يرشح نفسه للانتخابات”.

وأضاف شكري أن القانون لا يمنع أحدا من الترشح للانتخابات الرئاسية في حال عدم وجود أمر قضائي يمنع ذلك.

وكان أحمد شفيق، المقيم في دولة الإمارات، قد أعلن يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عن رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة. وسبق لشفيق أن ترشح لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، حيث خسر أمام الرئيس السابق محمد مرسي. وبعد خسارته في الانتخابات، غادر مصر متوجها إلى دبي.

وأصدرت السلطات المصرية في عهد مرسي في سبتمبر/أيلول عام 2012 مذكرة اعتقال بحق شفيق، حيث اتهم رئيس الوزراء الأسبق في عدة قضايا فساد، ولكن تم إسقاط بعض التهم عنه، وتمت تبرئته في التهم الأخرى.