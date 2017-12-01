 الحكومة المصرية تعلق على ترشح شفيق لانتخابات الرئاسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الحكومة المصرية تعلق على ترشح شفيق لانتخابات الرئاسة تيلرسون يعتبر التقارير حول نية ترامب اقالته قريبا “مضحكة” المخلوع والحوثي يحشدان في صنعاء بعد اشتباكات دامية بينهما نتائج قرعة مونديال 2018 آل الشيخ يعقد اجتماعاً مع رئيس الفيفا في موسكو منتجو النفط يتفقون على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2018 ولي عهد البحرين يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين بواشنطن إمبراطور اليابان سيتنازل عن العرش في 2019 المملكة تتبرع ب 100 ألف دولار لقرية الأطفال العالمية في بولندا معلومات هامة يجب أن تعرفها عن قرعة مونديال روسيا فقدان 28 مهاجرا بالقرب من سواحل المغرب هذا ما يحدث للجسم عند تناول الطعام!

الحكومة المصرية تعلق على ترشح شفيق لانتخابات الرئاسة

الحكومة المصرية تعلق على ترشح شفيق لانتخابات الرئاسة
المناطق - وكالات

علق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على نية رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق الترشح لانتخابات الرئاسة المصري في عام 2018.

وقال شكري، على هامش أعمال منتدى الحوار المتوسطي في روما، اليوم الجمعة، في ما أصبح أول تعليق رسمي على اعلان شفيق نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، قال شكري إنه “من حيث المبدأ يمكن لأي شخص يستوفي الشروط القانونية أن يرشح نفسه للانتخابات”.

وأضاف شكري أن القانون لا يمنع أحدا من الترشح للانتخابات الرئاسية في حال عدم وجود أمر قضائي يمنع ذلك.

وكان أحمد شفيق، المقيم في دولة الإمارات، قد أعلن يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عن رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة. وسبق لشفيق أن ترشح لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، حيث خسر أمام الرئيس السابق محمد مرسي. وبعد خسارته في الانتخابات، غادر مصر متوجها إلى دبي.

وأصدرت السلطات المصرية في عهد مرسي في سبتمبر/أيلول عام 2012 مذكرة اعتقال بحق شفيق، حيث اتهم رئيس الوزراء الأسبق في عدة قضايا فساد، ولكن تم إسقاط بعض التهم عنه، وتمت تبرئته في التهم الأخرى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>