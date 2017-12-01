أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي الكبير .. غدا

نيابة عن خادم الحرمــــين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعــزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله ورعاه -، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعــــزيز أمير منطقة الرياض غدا، حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير ” رحمه الله” ( فئة 2 ) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، حيث خصص الشوط العاشر لخيل الإنتاج التي ستتنافس على الكأس .

وعبر مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المرزوع عن بالغ اعتزازه بما تجده رياضة الفروسية من اهتمام ورعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك ســـلمان بن عبدالعـــزيز آل سعــود الرئيس الفخري لنادي الفروسـية ، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- مما كان له أكبر الأثر في تقدم هذه الرياضة العريقة وانتشارها ووصولها لأرقى المستويات، التي تتطلع إليها قيادتنا الرشيدة .

ورحب المزروع بتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل السباق الكبير على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير .. معرباَ عن الشكر والامتنان لسموه، مؤكداَ أن عشاق ومحبي وجمهور رياضة الفروسية يسعدون بتشريفه لهذه المناسبة .

وأضاف المزروع أن الاحتفال بكأس الوفاء يُعد تثميناَ من قيادتنا الرشيدة أيدها الله لدور سموه الريادي في إبراز هذه الرياضة العربية الأصيلة .