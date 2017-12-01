 جدول أشواط جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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جدول أشواط جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل

جدول أشواط جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل
المناطق - واس

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدا لعزيز للإبل اليوم عن جدول أشواط جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل.
وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل سلطان البقمي أن أشواط جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل ستبدأ بالفردي وهي كالتالي:
فردي ( دق )
يوم الإثنين 14/4/1439هـ الموافق 1/1/2018م لوني (شعل، وحمر)
يوم الثلاثاء 15/4/1439هـ الموافق 2/1/2018م وضح
يوم الأربعاء 16/4/1439هـ الموافق 3/1/2018م لوني (صفر، شقح)​
ويوم الخميس 17/4/1439هـ الموافق 4/1/2018م مجاهيم
فردي ( جل )
يوم الجمعة 18/4/1439هـ الموافق 5/1/2018م مجاهيم
يوم السبت 19/4/1439هـ الموافق 6/1/2018م شقح​
يوم الأحد 20/4/1439هـ​الموافق 7/1/2018م لوني (صفر، شعل)
يوم الإثنين 21/4/1439هـ الموافق 8/1/2018م لوني (وضح حمر)
فردي ( فحل )
يوم الثلاثاء 22/4/1439هـ الموافق 9/1/2018م وضح
يوم الأربعاء 23/4/1439هـ الموافق 10/1/2018م مجاهيم
يوم الخميس 24/4/1439هـ الموافق 11/1/2018م لوني (حمر، شعل)
يوم الجمعة 25/4/1439هـ الموافق 12/1/2018م لوني (صفر، شقح)

جْمل (20 إنتاج )
يوم السبت 26/4/1439هـ الموافق 13/1/2018م مجاهيم
يوم الأحد 27/4/1439هـ الموافق 14/1/2018م وضح
يوم الإثنين 28/4/1439هـ الموافق 15/1/2018م لوني (صفر، حمر)
يوم الثلاثاء 29/4/1439هـ الموافق 16/1/2018م لوني (شعل، شقح)
جْمل (30)
يوم الأربعاء 30/4/1439هـ الموافق 17/1/2018م مجاهيم
يوم الخميس 1/5/1439هـ الموافق 18/1/2018م لوني (شقح، حمر)
يوم الجمعة 2/5/1439هـ​الموافق 19/1/2018م لوني (صفر، وضح)
يوم السبت 3/5/1439هـ​الموافق 20/1/2018م شعل
جْمل (50)
يوم الأحد 4/5/1439هـ الموافق 21/1/2018م لوني (مجاهيم، حمر)
يوم الإثنين 5/5/1439هـ​الموافق 22/1/2018م لوني (شعل، شقح)
يوم الثلاثاء 6/5/1439هـ​الموافق 23/1/2018م وضح
يوم الأربعاء 7/5/1439 الموافق 24/1/2018م صفر
جْمل (100)
يوم الخميس 8/5/1439 الموافق 25/1/2018م مجاهيم
يوم الجمعة 9/5/1439هـ الموافق 26/1/2018م صفر
يوم السبت 10/5/1439هـ الموافق 27/1/2018م لوني (حمر، شقح)
يوم الأحد 11/5/1439هـ​الموافق 28/1/2018م شعل
يوم الإثنين 12/5/1439هـ الموافق 29/1/2018م وضح

وبين المتحدث الرسمي للمهرجان أن إدارة المهرجان تتمنى للمشاركين التوفيق والنجاح في مسابقة مزايين الإبل، مؤكداً على الثوابت الوطنية وأهمية توفير بيئة مناسبة للمسابقة ولأفراد المجتمع.

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