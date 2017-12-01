تمديد مُهلة الترشّح لجائزة الإبداع العربي حتى 31 ديسمبر

أعلنت مؤسّسة الفكر العربيّ عن تمديد مهلة الترشّح لـ”جائزة الإبداع العربيّ” في دورتها الحادية عشرة للعام 2017، والاستمرار في تلقّي الطلبات حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويأتي قرار تمديد مهلة الترشّح نظراً لارتفاع عدد المرشّحين والمُهتمّين بالجائزة من أنحاء الوطن العربي، والتفاعل مع هذه الجائزة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً من قِبل فئة الشباب.

تُمنح جائزة الإبداع العربي في ستة مجالات هي: جائزة الإبداع لأهمّ كتاب، الإبداع الاقتصاديّ، الإبداع المجتمعيّ، الإبداع الإعلاميّ، الإبداع الأدبيّ، والإبداع الفنّيّ، وينال الفائز في كلّ مجال من مجالات الجائزة مبلغاً وقدره 25 ألف دولار أميركي، فيما ينال الفائز بجائزة أهمّ كتاب مبلغاً وقدره 50 ألف دولار أميركي، ويحصل الفائزون على درع الجائزة وشهادة التقدير.

تتوفّر استمارة الترشيح على موقع المؤسّسة الإلكترونيّ، حيث تتمّ تعبئة الطلب وتحميل المستندات اللازمة والداعمة للعمل المرشّح إلكترونيّاً على الرابط التالي: http://bit.ly/ArabCreativityAward أمّا الكتب والأعمال المرشّحة فيتمّ إرسال 5 نسخ منها إلى قسم الجائزة في مقرّ مؤسّسة الفكر العربيّ في بيروت على العنوان التالي: ص. ب. 524-11 بيروت – لبنان.