​ في «ألوان السعودية 2017».. جوائز لـ”التصوير الضوئي” و “الأفلام السياحية”

أعلنت «ألوان السعودية 2017» عن جائزة تصويت الجمهور لكل من مسابقة التصوير الضوئي، ومسابقة الأفلام السياحية، والتي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، من خلال محور مخصص للمصورين السعوديين للمشاركة بصورهم عن السياحة السعودية، وبهدف مشاركة الجمهور بشكل تفاعلي لاختيار أجمل الصور التي تعكس المقومات السياحية للمملكة العربية السعودية، حيث سيتاح للجمهور من جميع أنحاء العالم التصويت لأفضل ثلاث صور لمدة ثلاثة أسابيع في شهر نوفمبر الجاري 2017 م.

وتحظى جائزة تصويت الجمهور في أكبر مسابقة للتصوير الضوئي في الوطن العربي، على أهمية كبيرة لكونها، تتيح المجال لجميع المهتمين بفن التصوير وتذوق الصور الجمالية من اختيار إحدى الصور التي يقدمها المشاركين المبدعين، مع نخبة من المصورين الاحترافيين في مسابقات ألوان السعودية، بحيث ترتكز مواضيع هذه الجائزة بالتحديد على السياحة السعودية بشكل عام بالمملكة، متضمنة الأنشطة والفعاليات المميزة برحلة سياحية أو أي نشاط سياحي بما في ذلك عناصر البيئة الطبيعية أو الثقافية أو التراثية المحيطة بنا.

كما وضعت مسابقة التصوير الضوئي في موقع ملتقى ألوان السعودية السادس، شروط ومعايير المشاركة في المسابقة، أبرزها، أن ضرورة أن تكون الصورة المقدمة للمشاركة من تصوير المتقدم نفسه، باستخدام كاميرا احترافية أو شبه احترافية، و ألا ​تكون الصور المقدمة قد شاركت أو فازت في دورات سابقة من مسابقات ألوان السعودية، و ألا تكون الصور المقدمة قد فازت في مسابقات أخرى، وحددت جوائز المسابقة لكل من الفائزين بالثلاث مراكز الأولى بـ 15 ألف ريال سعودي عن كل مركز في فئة تصويت الجمهور.

وفي ذات السياق خُصصت 50 ألف ريال كجائزة لأفضل فيلم يحصل على أعلى تصويت من الجمهور هذا العام ولأول مرة في مسابقة ألوان السعودية للأفلام السياحية، بحيث تكون آلية التصويت على فيلم واحد فقط من جميع فئات أفلام المسابقة (باستثناء فئة افلام قطاع الأعمال لن تدخل ضمن التصويت)، وبإتاحة التصويت للجمهور من جميع أنحاء العالم لأفضل فيلم لمدة ثلاثة أسابيع.

وستخضع جميع الأفلام المتقدمة للمسابقة للتحكيم من قبل لجنة من المتخصصين، ممن ذوي الخبرة في مجال صناعة الأفلام، وسيركز تقييم اللجنة على عدة عناصر رئيسية تكون هي الأساس في عملية التقييم.