انطلاق جدول أعمال اللقاء التعريفي لعمداء الكليات التقنية ومدراء المعاهد الصناعية الجدد بمحافظات منطقة مكة المكرمة

بدأ اليوم بمقر الشراكات الإستراتيجية بالادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة جدول أعمال اللقاء التعريفي لعمداء الكليات التقنية ومدراء المعاهد الصناعية الثانوية الجدد بوحدات التدريب التقني بمحافظات المنطقة برئاسة مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن عقيل كدسة والذي أكد في كلمة له بالجلسة الافتتاحية أن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة حفظها الله للمسيرة التدريبية حقق للمملكة قفزات عالية في السنوات القليلة الماضية حيث أصبحت الدولة تواكب أكثر دول العالم تطورا في الخدمات التدريبية والتقنية التي ترتكز على أحدث طرق التدريب وأفضل بيئات التدريب وأحدث المناهج التطبيقية ، ونوه بجهود المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني في مواكبة التطور الذى تشهده المملكة الان نحو تحقيق متطلبات التحول 2020 و الرؤية المستقبلية 2030 .

وشهد اللقاء النقاش حول العديد من المهام التي تتعلق بالشراكات والتدريب المنتهي بالتوظيف ، والتعرف على السلامة المهنية ومتطلباتها بالوحدة التدريبية. وإيضاح دور العلاقات العامة والإعلام والفعاليات ذات العلاقة بالوحدة التدريبية، والتركيز على الجودة ومهامها ، وكذلك مجالات ومهام الصيانة في ضوء الإصدار الرابع ، بالإضافة إلى أنظمة التطوير والدورات التدريبية للمنسوبين ، وأنظمة خدمة المجتمع ، وكذلك مناقشة استراتيجية الوحدات التدريبية في المشاركة بالملتقيات ذات التوجه العام كملتقى مكة الثقافي وغيرها من برامج المحافظات.

وشدد كدسة على ضرورة الاهتمام ببيئة ونوعية وجودة التدريب التقني والمهني وغرس ثقافة العمل المهني للمتدربين والمتدربات ونشر مفهوم ثقافة هذا العمل للمجتمع من خلال إبراز المسئولية الاجتماعية في خدمة الوطن، مشيدا بدور عمداء الكليات التقنية للبنين والبنات وكليات الاتصالات ومدراء المعاهد الصناعية الثانوية نحو مواصلة دور التدريب وبناء علاقات التعاون مع القطاع الحكومي والخاص للإرتقاء بدورهم المجتمعي في جميع المجالات.

ولفت كدسة إلى حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على توفير كل الإمكانات التدريبية من أجل توفير التدريب المتميز على اختلاف تخصصاته لأبنائنا وبناتنا من أجل إعدادهم وتأهيلهم لسد حاجة الدولة في كل القطاعات.

يذكر ان عدد الوحدات التدريبية القائمة 216 وحدة تدريبية قائمة مابين كليات تقنية وكليات عالمية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ومعاهد التدريب الأهلي والشراكات الاستراتيجية اضافة الى معاهد التدريب في السجون ، تدرب بها حتى نهاية العام الماضي 90307 متدرب ومتدربة ، فيما يبلغ عدد الوحدات التدريبية تحت الإنشاء 32 وحدة تدريبية .

حضر اللقاء مدراء الوحدات الإدارية بإدارة التدريب التقني في المنطقة وعدد من مشرفي الجودة والصيانة والعلاقات العامة والاعلام والتدريب المنتهي بالتوظيف والتدريب والتطوير والسلامة المهنية وخدمة المجتمع ، بالإضافة إلى عمداء الكليات التقنية في مكة المكرمة ، وميسان، والقوز، وأضم وهم الدكتور عبدالله الأعرج الغامدي، والأستاذ خليل الثقفي ، الأستاذ علي العمري ، والمهندس ياسر اللهيبي .