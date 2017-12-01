استيقاف مركبة بداخلها 178 حزمة من القات المخدر في الباحة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد بأن رجال قوة أمن الطرق بمنطقة الباحة تمكنوا من إستيقاف إحدى المركبات ( دينا ثلاجة ) بقيادة أحد الوافدين من الجنسية الإفريقية ، هذا اليوم الجمعة الموافق ١٤٣٩/٣/١٣ هـ كانت قادمة من طريق الجعبة بإتجاه مركز جرب التابع لمحافظة العقيق .

وبتفتيش المركبة عثر خلف المرتبة الداخلية على عدد خمسة حقائب بداخلها عدد (١٧٨ ) حزمة من القات المخدر .

تم إتخاذ الإجراءات الأمنية الأولية ، وأُحيلت القضية لجهة الإختصاص لإستكمال ماتبقى من إجراءات .

وإذ نوضح ذلك لنؤكد بأن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه ، كائنا من كان ، المساس بأمن المجتمع وسلامته وإستقراه .