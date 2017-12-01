 استيقاف مركبة بداخلها 178 حزمة من القات المخدر في الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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استيقاف مركبة بداخلها 178 حزمة من القات المخدر في الباحة

استيقاف مركبة بداخلها 178 حزمة من القات المخدر في الباحة
المناطق - الباحة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد بأن رجال قوة أمن الطرق بمنطقة الباحة تمكنوا من إستيقاف إحدى المركبات ( دينا ثلاجة ) بقيادة أحد الوافدين من الجنسية الإفريقية ، هذا اليوم الجمعة الموافق ١٤٣٩/٣/١٣ هـ كانت قادمة من طريق الجعبة بإتجاه مركز جرب التابع لمحافظة العقيق .
وبتفتيش المركبة عثر خلف المرتبة الداخلية على عدد خمسة حقائب بداخلها عدد (١٧٨ ) حزمة من القات المخدر .
تم إتخاذ الإجراءات الأمنية الأولية ، وأُحيلت القضية لجهة الإختصاص لإستكمال ماتبقى من إجراءات .
وإذ نوضح ذلك لنؤكد بأن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه ، كائنا من كان ، المساس بأمن المجتمع وسلامته وإستقراه .

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