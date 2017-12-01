 فريح العياد يؤكد : نعمل بروح الفريق الواحد بشان حملة وطن بلا مخالف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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فريح العياد يؤكد : نعمل بروح الفريق الواحد بشان حملة وطن بلا مخالف

فريح العياد يؤكد : نعمل بروح الفريق الواحد بشان حملة وطن بلا مخالف
المناطق - حائل

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح بن محمد العياد أن ادارته تتابع وبكل اهتمام ودعم مع الجهات ذات العلاقة  بشان الحمله الوطنية الشاملة «وطن بلا مخالف»
 مبينا أن ادارته ومن مهام اختصاصاتها ومسؤلياتها تعمل في وفق مهام  ومتابعة أداء الحملة في المنطقة على ضوء ماتم رصده بكافة المواقع التي قد تكثر بها مخالفات النظام العام،  ومشاركة كافة الجهات الأمنيه المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأكد العياد على أهمية الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات، والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء بهذا الخصوص
ونوه إلى أن جهود الفرع ومشاركته في الحملة تأتي انطلاقًا من دور الفرع ومنسوبيه في توعية المجتمع في التعامل مع المخالفين وتنبيههم إلى الأخذ بالأنظمة المرعية، لافتا إلى توجيهات معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية  د. علي الغفيص
معربا عن شكره البالغ لمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي امير المنطقة ومتابعة الوزارة لهذه الحملة الوطنية التي تعزز من قدرات الوطن .

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