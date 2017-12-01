 بعد القرعة.. فرص المنتخبات العربية في مونديال روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بعد القرعة.. فرص المنتخبات العربية في مونديال روسيا

بعد القرعة.. فرص المنتخبات العربية في مونديال روسيا
المناطق - وكالات

أوقعت قرعة الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا ، والتي أجريت اليوم الجمعة في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو ، المنتخبين المصري والسعودي في مواجهة مباشرة بدور المجموعات بعدما أوقعت الفريقين في المجموعة الأولى مع منتخبي روسيا وأوروجواي.كما أوقعت القرعة المنتخب المغربي في أصعب مجموعة حيث يخوض أسود الأطلسي الدور الأول ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات إسباني والبرتغال وإيران كما أوقعت القرعة المنتخب التونسي (نسور قرطاج) في اختبار مشابه نسبيا ضمن المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا
وإنجلترا وبنما.
ويستهل المنتخب المغربي مسيرته في المجموعة الثانية بلقاء نظيره الإيراني فيما تشهد الجولة الأولى من هذه المجموعة صداما مثيرا بين المنتخبين البرتغالي والإسباني.ويستهل المنتخب السعودي (الأخضر) مسيرته في البطولة بلقاء نظيره الروسي
صاحب الأرض في المباراة الافتتاحية للبطولة على استاد “لوجنيكي” في العاصمة الروسية موسكو يوم 14 حزيرن/يونيو المقبل.وفي المقابل ، يستهل المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) مسيرته في البطولة بلقاء منتخب أوروجواي القوي.ويلتقي المنتخبان السعودي والمصري في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة يوم 25 حزيران/يونيو المقبل باستاد مدينة فولجوجراد.وتبدو فرصة كل من المنتخبين المصري والسعودي جيدة في تحقيق نتائج جيدة بهذه المجموعة.وفي المقابل، لم تكن القرعة رحيمة بالمنتخب المغربي حيث أوقعت أسود الأطلسي في مواجهة المنتخبين البرتغالي حامل لقب أوروبا والإسباني الفائز بلقب كأس العالم 2010 وأحد المرشحين للقب المونديال الروسي. وتضم المجموعة الثانية مع هذه المنتخبات الثلاثة أيضا المنتخب الإيراني.كما أوقعت القرعة المنتخب العربي الآخر وهو المنتخب التونسي (نسور قرطاج) في المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبي إنجلترا وبلجيكا القويين فيما سيكون الاختبار البنمي هو الأسهل لنسور قرطاج في هذه المجموعة.

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