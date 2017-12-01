 قائمة أغنى 50 شخصاً في العالم.. وثرواتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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قائمة أغنى 50 شخصاً في العالم.. وثرواتهم

قائمة أغنى 50 شخصاً في العالم.. وثرواتهم
بيزوس - أغنى رجل بالعالم
المناطق - وكالات
نشر موقع “بيزنيس إنسايدر” قائمة تضم أغنى 50 شخصية في العالم من مختلف المجالات، حسب مؤشر “بلومبرغ لمليارديرات العالم”.

وفيما يلي قائمة أغنى خمسين شخصية في العالم، بشكل تنازلي:

50- ويليام دينغ (45 عاما): صيني الجنسية ويعمل في عالم التكنولوجيا. تبلغ ثروته 19.1 مليار دولار.

49- كارل إيكان (81 عاما): من الولايات المتحدة الأميركية، يشتغل في عدة مجالات. ثروته تقدر بـ19.2 مليار دولار.

48- تاداشي ياناي (68 عاما): ينحدر من اليابان ويعمل في تجارة التجزئة. ثروته تبلغ 19.6 مليار دولار.

47- إيلون ماسك (46 عاما): من الولايات المتحدة ويشتغل في مجال التكنولوجيا. تقدر ثروته بـ19.9 مليار دولار.

46- ستيفان كواندت (51 عاما): من ألمانيا ويملك شركات في المجال الصناعي. ثروته تساوي 20 مليار دولار.

45- لين بلافاتنيك (60 عاما): ولد في أميركا ويشتغل في عدة مجالات. ثروته 20 مليار دولار.

44- يانغ هويان (36 عاما): من الصين وتعمل في مجال العقارات. ثروتها تساوي 20.4 مليار دولار.

43- توماس بيترفي (73 عاما): من الولايات المتحدة ويشتغل في المجال المالي. ثروته تساوي 21.0 مليار دولار.

42- ستيفان بيرسون (70 عاما): من السويد ويعمل في مجال تجارة التجزئة. تساوي ثروته 21 مليار دولار.

41- ليوناردو ديل فيشيو (82 عاما): إيطالي الجنسية ويعمل في مجال السلع الاستهلاكية. ثروته حوالي 21.1 مليار دولار.

40- لي كون هي (75 عاما): يشتغل في عدة مجال وأصله كوري. ثروته تناهز 21.4 مليار دولار.

39- ميشيل ديل (52 عاما): أميركي الجنسية ويشتغل في المجال التكنولوجي. تساوي ثروته 21.7 مليار دولار.

38- سيرج داسو (92 عاما): من فرنسا ويشتغل في المجال الصناعي. ثروته تقدر بـ21.9 مليار دولار.

37- سوسان كلاتين (55 عاما): من ألمانيا وتعمل في المجال الصناعي. تقدر ثروتها بـ22.6 مليار دولار.

36- جورج شايفلير (53 عاما): ألماني الجنسية ويشتغل هو الآخر في مجال الصناعة. ثروته هي 23.2 مليار دولار.

35- بول ألين: من أميركا ويشتغل في المجال التقني. ثروته تساوي 23.6 مليار دولار.

34- جيوفاني فيريرو (53 عاما): ينحدر من إيطاليا ويشتغل في مجال الأغذية والشراب. ثروته 23.8 مليار دولار.

33- ديتير سشوارز: ألماني الجنسية ويعمل في مجال تجارة التجزئة. ثروته تقدر بـ24 مليار دولار.

32- لي شاو كي (89 عاما): من هونغ كونغ ويشتغل في مجال العقارات. تساوي ثروته 24.6 مليار دولار.

31-فرانسوا بينولت (81 عاما): ولد في فرنسا ويعمل في المجال الاستهلاكي. ثروته تقدر بـ25.1 مليار دولار.

30- فيل نايت (79 عاما): من الولايات المتحدة ويشتغل في المجال الاستهلاكي. ثروته 26.6 مليار دولار.

29- وانغ جيانلين (63 عاما): ينحدر من الصين ويعمل في مجال العقارات. ثروته تعادل 28.4 مليار دولار.

28- جورج بولو ليمان (78 عاما): ينحدر من البرازيل ويشتغل في مجال الأغذية والمشروبات. ثروته تقدر بـ30.6 مليار دولار.

27و 26: جون مارس وجاكلين مارس (82 و78 عاما على التوالي): أميركيان ينشطان في مجال التغذية والمشروبات. ثروتهما تناهز 33.5 مليار دولار.

25- لي كا شينغ (89 عاما): ينحدر من هونغ كونغ ويشتغل في المجال العقاري. ثروته تعادل 33.5 مليار دولار.

24- ستيف بالمر (61 عاما): ولد في الولايات المتحدة ومجال تخصصه هو التكنولوجيا. ثروته تساوي 33.9 مليار دولار.

23- شيلدون أديلسون (84 عاما): ولد في أميركا ويعمل في مجال الترفيه والعقارات. ثروته تعادل 34.8 مليار دولار.

22- هوي يا كان (58 عاما): من الصين ومجال تخصصه هو العقار. ثروته تقدر بـ36 مليار دولار.

21- موكيش أمباني (60 عاما): ولد في الهند ويشتغل في مجال الطاقة. تقدر ثروته بـ40.9 مليار دولار.

20-بوني ما (46 عاما): صيني الجنسية ويشتغل في مجال التكنولوجيا. ثروته تعادل 41.5 مليار دولار.

19- فرانسواس مييريس بيتينكورت (63 عاما): ولدت في فرنسا وتشتغل في المجال الاستهلاكي. ثروتها تناهز 44.3 مليار دولار.

18-أليس والتون (68 عاما): أميركية الجنسية وتشتغل في تجارة التجزئة. ثروتها هي 45 مليار دولار.

17-جيم والتون (69 عاما) : ينحدر من أميركا ويشتغل في مجال التجارة بالتجزئة. ثروته هي 45.8 مليار دولار.

16- روب والتون (73 عاما): ولد بأميركا ويشتغل هو الآخر في تجارة التجزئة. ثروته تساوي 46.3 مليار دولار.

15- جاك ما (53 عاما): ولد في الصين ومجال تخصصه هو التكنولوجيا. ثروته تساوي 46.6 مليار دولار.

14- دافيد كوتش (77 عاما): ولد بأميركا ومجال تخصصه هو الصناعة. ثروته تساوي 47.6 مليار دولار.

13- تشارلز كوت (82 عاما): ينحدر من أميركا ويشتغل في الصناعة. ثروته هي 47.6 مليار دولار.

12- ميشيل بلومبرغ (75 عاما): أميركي الجنسية ويشتغل في المجال المالي ومجال وسائل الإعلام. ثروته تساوي 48.9 مليار دولار، حسب فوربس.

11- سيرجي برين (44 عاما): ينحدر من أميركي ويشتغل في التكنولوجيا. ثروته تقدر بـ50.2 مليار دولار.

10- إنكفار كامبارد (91 عاما): ولد في السويد ويشتغل في التجارة بالتجزئة. ثروته 50.7 مليار دولار.

9- لاري بادج (44 عاما): ولد بأميركا ويشتغل في مجال التكنولوجيا. ثروته 51.5 مليار دولار.

8- لاري إليسون (73 عاما): ولد بأميركا ويشتغل في مجال التكنولوجيا. ثروته تساوي 53.9 مليار دولار.

7- برنار أرنولت (68 عاما): من فرنسا ويشتغل في المجال الاستهلاكي. ثروته 61.5 مليار دولار.

6- كارلوس سليم (77 عاما): ولد في المكسيك ويشتغل في مجالات مختلفة. ثروته تساوي 63.5 مليار دولار.

5- مارك زوكربيرغ (33 عاما): من أميركا ويشتغل في المجال التقني. ثروته تساوي 72.3 مليار دولار.

4- أمانسيو أورتيغو. إسباني الجنسية ويشتغل في مجال تجارة التجزئة. ثروته 75.9 مليار دولار.

3- وارن بوفيت (87 عاما): ولد بالولايات المتحدة ويشتغل في عدة مجالات. ثروته تناهز 81.7 مليار دولار.

2- بيل غيتس (62 عاما): أحد أشهر المبرمجين ومؤسس مايكروسوفت. تساوي ثروته 89.4 مليار دولار.

1- جيف بيزوس (53 عاما). من أميركا وصاحب موقع أمازون. تساوي ثروته 98.4 مليار دولار.

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