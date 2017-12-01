الشرطة الألمانية تعلن تفكيك عبوة ناسفة في بوتسدام

وأوضحت الشرطة، على تويتر، أنه تم العثور على المتفجرة في رزمة أودعت في صيدلية، وأمرت بإخلاء قسم من سوق الميلاد في وسط هذه المدينة الواقعة شرق ألمانيا بالقرب من العاصمة برلين.

وقال ناطق آخر باسم الشرطة إنه عثر على الطرد المشبوه حوالي الساعة 13,30 بتوقيت غرينتش، كما نقلت عنه إذاعة محلية.

ونقلت صحيفة محلية عن متحدثة باسم الشرطة أن الطرد المشبوه كان يتضمن صندوقا معدنيا، وفتحه موظف في الصيدلية.

ونشر شرطيون آخرون في المكان ويعملون على التأكد من عدم خروج سكان المباني المجاورة من منازلهم بحسب ما ذكرت صحيفة محلية.

وتتخذ السلطات احتياطات إضافية في أعقاب هجوم شنه متطرف على سوق لعيد الميلاد ببرلين العام الماضي، قاد شاحنته في حشد، وقتل 12 شخصا فيه.