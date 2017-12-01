 الكشف عن حملات يقودها الاحتلال الإيراني ضد الأحواز.. وجهات مشبوهة ضد قناة “أحوازنا” والإعلام السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الكشف عن حملات يقودها الاحتلال الإيراني ضد الأحواز.. وجهات مشبوهة ضد قناة “أحوازنا” والإعلام السعودي

الكشف عن حملات يقودها الاحتلال الإيراني ضد الأحواز.. وجهات مشبوهة ضد قناة “أحوازنا” والإعلام السعودي
المناطق - الرياض

كشفت مصادر تابعة لحركة النضال العربي لتحرير الاحواز قيام عدد من الحسابات المشبوهة في وسائل التواصل الاجتماعي بتنفيذ هجمة مسعورة ضد قناة “أحوازنا” الفضائية  والإعلام السعودي وقالت الحركة ان بعضها ينتحل صفات تنظيمية تعود لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز فضلا عن حسابات أخرى تابعة لمخابرات الاحتلال الايراني وذلك بعد رصدها من قبل المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي.

وتتزامن هذه الهجمة الإعلامية الجبانة مع هجمات تضليلية تنفذها وسائل الإعلام التابعة لدولة الاحتلال الايراني أو المدعومة من قبلها بهدف ضرب مشروع قناة أحوازنا والإساءة للإعلام السعودي المساند للقضية الأحوازية.

واستنكر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي هذه الهجمات الجبانة التي تستهدف المنصة الإعلامية الوحيدة للشعب العربي الأحوازي وكذلك الإعلام السعودي وعلى رأسهم الإعلامي السعودي المناصر للقضية الأحوازية الأستاذ عايد الشمري.

وأكد المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لجماهير شعبنا العربي الأحوازي واشقائه في الدول العربية أن هذه الهجمات التضليلية الحاقدة تظهر حجم وعمق الألم الذي أصاب الاحتلال الايراني وعملائه وعليه يتعهد المكتب بمواصلة عمله من أجل نقل معاناة شعبنا إلى العالم أجمع عبر الوسائل المتاحة.

وكما توعد المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي دولة الاحتلال وأذنابها بكشف وفضح ممارساتهم التي تستهدف كل الخيرين والشرفاء الأحوازيين –تنظيمات، مؤسسات وأفراد-وإظهارها للعلن.

وقال المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي انه على يقين تام وراسخ أن هذه الهجمة الجبانة ستصطدم بعزيمة وايمان الشرفاء من أبناء الأحواز وسيكون مصيرها الفشل وسيحصد من يقف خلفها الخزي والعار.

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