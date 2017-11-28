ولي العهد ثالث أكثر شخصية تأثيرا في العالم لعام 2017

حل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المرتبة الثالثة في قائمة الـ ” 50 ” لأكثر خمسين شخصية عالمية تأثيراً في مجال الأعمال والاقتصاد والتكنولوجيا والفكر لعام 2017.

وكشف النقاب اليوم الجمعة عن الخمسين شخصية في عدد خاص بمجلة ” بلومبرج بزنس ويك ” التابعة لوكالة ” بلومبرج ” الأمريكية.

وأشارت إلى أنه تم اختيار الشخصيات من خلال مساهمات وجهود كبيرة من قبل 2700 صحفي ومحلل من حول العالم، للبحث عن أقوى الشخصيات المؤثرة في مجال الاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا والفكر والعلوم والسياسة والترفيه.

أفادت الوكالة أن اختيارها للأمير محمد بن سلمان جاء بسبب التغييرات الكبيرة في إصلاح الاقتصاد السعودي وكذلك تأثيره على الاقتصاد العالمي من خلال فكرة طرح أرامكو للاكتتاب العالمي الذي جاء تأثيره إيجابياً على العالم، وهو أكبر اكتتاب في التاريخ.

وأضافت رغم أن أهداف رؤية 2030 التي هندسها الأمير محمد بن سلمان لازالت في طريقها إلا أنه تمكن من دفع عجلة الاقتصاد عبر العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية كذلك، وساهم في قرار تمكين المرأة من القيادة وهو ما سيضيف للاقتصاد السعودي أكثر من 90 مليار دولار، إلى الاستثمارات الضخمة للصندوق السيادي للمملكة.