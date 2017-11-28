تجدد الاقتتال في صنعاء.. الحوثيون يستهدفون منزل ابن شقيق المخلوع

قالت مصادر في صنعاء، إن جولة جديدة من الاقتتال الداخلي بين الانقلابيين شهدتها شوارع عدة في المدينة، وذلك بعد يومين من الاشتباكات التي أوقعت قتلى في صفوف الطرفين.

وتجددت الاشتباكات بين ميليشيات الحوثي وصالح تجددت في صنعاء، وفق المصادر التي أشارت أيضا إلى إطلاق ثلاث قذائف هاون على منزل العميد المنشق طارق محمد عبد الله صالح.

والعميد المستهدف هو ابن الشقيق الأكبر للمخلوع علي عبدالله صالح، ما يشير إلى حدة الخلافات بين طرفي الانقلاب الذين يسيطران على صنعاء ويعيثون بها فسادا منذ أشهر، وفق “سكاي نيوز”.