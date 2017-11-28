 تجدد الاقتتال في صنعاء.. الحوثيون يستهدفون منزل ابن شقيق المخلوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تجدد الاقتتال في صنعاء.. الحوثيون يستهدفون منزل ابن شقيق المخلوع

تجدد الاقتتال في صنعاء.. الحوثيون يستهدفون منزل ابن شقيق المخلوع
المناطق - الرياض

قالت مصادر في صنعاء،  إن جولة جديدة من الاقتتال الداخلي بين الانقلابيين شهدتها شوارع عدة في المدينة، وذلك بعد يومين من الاشتباكات التي أوقعت قتلى في صفوف الطرفين.

وتجددت الاشتباكات بين ميليشيات الحوثي وصالح تجددت في صنعاء، وفق المصادر التي أشارت أيضا إلى إطلاق ثلاث قذائف هاون على منزل العميد المنشق طارق محمد عبد الله صالح.

والعميد المستهدف هو ابن الشقيق الأكبر للمخلوع علي عبدالله صالح، ما يشير إلى حدة الخلافات بين طرفي الانقلاب الذين يسيطران على صنعاء ويعيثون بها فسادا منذ أشهر، وفق “سكاي نيوز”.

 

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