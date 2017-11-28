أردوغان يواجه فضيحة عالمية .. ساعد طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر خطط معقدة

أمر مدع عام تركي الجمعة بمصادرة ممتلكات رجل الأعمال التركي الإيراني، رضا زراب، الذي شهد خلال محاكمة في نيويورك أن الرئيس رجب طيب أردوغان كان يعلم بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حسبما أعلن الإعلام الرسمي.

وقال مدع عام إسطنبول إن ممتلكات زراب وأسرته ستصادر كجزء من التحقيق في قضية رجل الأعمال المعروف البالغ 34 عاما.

وقدم رضا زراب تفاصيل تتعلق بشبكة غسيل أموال مترامية الأطراف سمحت لإيران بالوصول إلى الأسواق الدولية في الفترة من 2010 إلى 2015 في انتهاك للجزاءات المفروضة على برنامجها النووي.

وواجه زراب اتهامات بما في ذلك الاحتيال المصرفي وغسل الأموال، لكن وثائق المحكمة كشفت، الثلاثاء الماضي، أنه أبرم اتفاقا الشهر الماضى مع المدعين العامين للاعتراف بالتهم والإدلاء بشهادته ضد المتهم السابق فى القضية، وهو محمد هاكان أتيلا، نائب الرئيس السابق لبنك خلق.

وأكد التاجر التركي ذو الأصول الإيرانية أن أردوغان كان يعلم بعلاقاته مع البنك الحكومي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر خطط معقدة لغسل أموال العائدات الناجمة عن مبيعات النفط والغاز الإيرانية.

وقال إنه في أكتوبر 2012، أعطى رئيس الوزراء أردوغان “تعليمات” لمصارف عامة تركية أخرى، مثل بنكي “زراعات” و”وقف”، لتشارك في هذه الخطة.

وأضاف عبر مترجم أن وزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاجلايان “أبلغني أن رئيس الوزراء اتفق على أن يقوم المصرفان أيضا بهذا العمل”.

وأوضح أن “رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة السابق (علي) باباجان أعطيا تعليمات لهما للبدء بالعمل (…) علمت هذا من ظافر شاجلايان”.

وقد أكد زراب في جلسة يوم الأربعاء أنه دفع مبالغ طائلة من الرشى للوزير السابق من أجل تسهيل تهريب ذهب مع إيران.

وأوضح وفقا لـ”سكاي نيوز”، أنه دفع “بين 45 و50 مليون يورو” و”نحو سبعة ملايين دولار رشى إلى الوزير بين مارس 2012 ومارس 2013″.

واستقال شاجلايان في أواخر عام 2013 بعد الكشف عن فضيحة فساد، ادعت الحكومة حينها أن التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن كانت بتدبير من قبل حركة رجل الدين فتح الله غولن الحليف السابق والخصم اللدود لأردوغان.