 مصرع 9 حوثيين بينهم قيادي ميداني في صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مصرع 9 حوثيين بينهم قيادي ميداني في صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين

مصرع 9 حوثيين بينهم قيادي ميداني في صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين
المناطق - وكالات

لقي 9 من عناصر الانقلابيين مصرعهم، الجمعة، بينهم قيادي ميداني في محور علب بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لمليشيا الحوثي أقصى شمال اليمن.

وقال رئيس عمليات اللواء 63 العقيد أديب الشهاب، إن قتلى المليشيا لقوا مصرعهم إثر إفشال الجيش اليمني مسنوداً بقوات التحالف العربي هجوماً لهم على جبل سبحطل الاستراتيجي، شمال صعدة.

وأكد، أن القائد الميداني للميليشيا المدعو رمزي محمد أحمد عامر والمكنى “أبو حمزة الصعدي ” لقي مصرعه مع ثمانية آخرين من مجموعته المسلحة، أثناء المواجهات، وجرح آخرون في حين لاذت بقية عناصرهم بالفرار.

وأشار العقيد الشهاب، في تصريح للموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني، أن هجوم المليشيا استهدف استعادة جبل سبحطل، والذي تم تحريره قبل أشهر، لكن تم إفشال الهجوم واغتنام عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بما فيها قاذفات آر بي جي وصواريخ لو كانت بحوزة الميليشيات.

 

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