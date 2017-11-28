 بعد يومين من الافتتاح .. أيادي العبث تطال واجهة جدة البحرية ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بعد يومين من الافتتاح .. أيادي العبث تطال واجهة جدة البحرية !

بعد يومين من الافتتاح .. أيادي العبث تطال واجهة جدة البحرية !
المناطق - عادل الزهراني

لم يمضِ يومان على افتتاح واجهة جدة البحرية، حتى طالتها أيادي العبث، وسط اعتراض الأغلبية العظمى على هذا السلوك.

المغردون من جهتهم قدموا عدداً من الاقتراحات التي قد تساعد في ضبط “العبث”، منها؛ كتابة القوانين في أبرز الأماكن، وتطبيق العقوبات بشكلٍ علني، وإدراج الدوريات الراجلة لتغطية كامل الواجهة.

وبالتوازي مع تلك الإجراءات؛ أشار المغردون إلى وجوب توعية المواطنين والمقيمين بقيمة الممتلكات العامة، وترسيخ مبدأ النصح للمخطئ، والإبلاغ عن المتجاوز.

وأنشأ المغردون عددا من الهاشتاقات تستنكر هذا العمل الذي وصفه الكثير بالتخريبي والا مسؤولية وفيه تكاليف على الدولة من إعادة ترميم عمل العابثون .

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