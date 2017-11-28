 النفط يرتفع بعد تمديد أوبك لاتفاق خفض الإنتاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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النفط يرتفع بعد تمديد أوبك لاتفاق خفض الإنتاج

النفط يرتفع بعد تمديد أوبك لاتفاق خفض الإنتاج
المناطق - وكالات

ارتفعت العقود الآجلة للنفط بعدما اتفقت أوبك وكبار المنتجين خارجها على تمديد تخفيضات الإنتاج في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وتهدف إلى تصريف التخمة المستمرة في المعروض العالمي.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بقيادة روسيا أمس الخميس على إبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018، بينما أشاروا إلى احتمال الخروج من الاتفاق مبكرا إذا شهدت السوق ارتفاعات محمومة في الأسعار.

وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.3% إلى 57.57 دولار للبرميل. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير شباط 24 سنتا إلى 62.87 دولار للبرميل.

وكان محللون قالوا في وقت سابق إن التمديد تسعة أشهر قد أُخذ في الاعتبار بالفعل.

وعلى مدى نوفمبر تشرين الثاني ارتفع برنت نحو 3.6% في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي حوالي 5.6%، حيث دفع التجار الأسعار للارتفاع توقعا لتمديد التخفيضات بعد مارس آذار 2018.

 

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