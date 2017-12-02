 شاحن جوال يشعل حريقا في عمارة بالطائف.. ويخلي 21 شخصا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شاحن جوال يشعل حريقا في عمارة بالطائف.. ويخلي 21 شخصا

شاحن جوال يشعل حريقا في عمارة بالطائف.. ويخلي 21 شخصا

أعلن الدفاع المدني السعودي، الجمعة، أنه أخمد حريقاً اندلع في غرفة بإحدى العمائر في حي الشهداء الشمالية في مدينة الطائف تسبب به شاحن جوال.

وأضاف أن الحريق دفع بفرق الإطفاء إلى إخلاء كل من في المبنى وعددهم 21 شخصاً، إلا أنه أكد عدم وجود أي إصابات جراء الحريق.

ونشر الدفاع المدني على حسابه على تويتر بعض الصور من مكان الحريق، التي أظهرت بعض الأضرار اللاحقة في أحد البيوت، إضافة إلى قيام عناصر الدفاع المدني بإخلاء بعض السكان وبينهم أطفال.

إلى ذلك، حذر الدفاع المدني من استعمال الشواحن رديئة الصنع لما قد تسببه من أضرار، مشيراً إلى ضرورة الحرص على اقتناء وسائل السلامة في المنازل كمطفأة الحريق، وكاشف الدخان، وبطانية إطفاء الحريق.

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