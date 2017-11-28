بهدفين على الأهلي.. الهلال يستعيد المركز الثاني في الدوري

استعاد فريق الهلال المركز الثاني بعد فوزه على ضيفه الأهلي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وقاد اللاعب سالم الدوسري فريقه الهلال إلى حصد النقاط الثلاث ، بتسجيل هدفين في الدقيقتين 68 و 76 ، رافعا بها رصيد الهلال إلى 23 نقطة بالمركز الثاني ، ولدي الهلال ثلاث مباريات مؤجلة ، وتجمد رصيد الأهلي عند 24 نقطة في صدارة ترتيب الدوري .

وبهذا الفوز حافظ الهلال على سجله خاليًا من الخسائر في الدوري حتى الآن ، حيث فاز بـ7 مباريات وتعادل بمباراتين، فيما تعد الخسارة الثانية للأهلي الذي فاز بـ 7 مباريات وتعادل بثلاث .

ويلتقي الهلال في اللقاء القادم مع الرائد يوم الثلاثاء القادم في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة ، فيما يحل فريق الأهلي ضيفا على أحد يوم الأحد مابعد القادم في الجولة الثالثة عشرة .