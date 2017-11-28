 بهدفين على الأهلي.. الهلال يستعيد المركز الثاني في الدوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بهدفين على الأهلي.. الهلال يستعيد المركز الثاني في الدوري

بهدفين على الأهلي.. الهلال يستعيد المركز الثاني في الدوري
المناطق - الرياض

استعاد فريق الهلال المركز الثاني بعد فوزه على ضيفه الأهلي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وقاد اللاعب سالم الدوسري فريقه الهلال إلى حصد النقاط الثلاث ، بتسجيل هدفين في الدقيقتين 68 و 76 ، رافعا بها رصيد الهلال إلى 23 نقطة بالمركز الثاني ، ولدي الهلال ثلاث مباريات مؤجلة ، وتجمد رصيد الأهلي عند 24 نقطة في صدارة ترتيب الدوري .

وبهذا الفوز حافظ الهلال على سجله خاليًا من الخسائر في الدوري حتى الآن ، حيث فاز بـ7 مباريات وتعادل بمباراتين، فيما تعد الخسارة الثانية للأهلي الذي فاز بـ 7 مباريات وتعادل بثلاث .

ويلتقي الهلال في اللقاء القادم مع الرائد يوم الثلاثاء القادم في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة ، فيما يحل فريق الأهلي ضيفا على أحد يوم الأحد مابعد القادم في الجولة الثالثة عشرة .

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