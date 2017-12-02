مصدر كويتي: قطر ستحضر القمة الخليجية .. وتميم سيعتذر علنا لخادم الحرمين

قال موقع “إيلاف” الإلكتروني، أن الدورة الـ 38 لمجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في الكويت، في 5 و 6 ديسمبر، قد تشهد تطورا بارزا ومهما على المستوى السياسي الخليجي.

وبحسب مصادر خاصة نقلت لموقع “إيلاف” أن قطر ستحضر القمة الخليجية المقبلة في الكويت، وكشف المصدر الكويتي أن الأمير القطري تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني تعهد لأمير الكويت بالاعتذار لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز خلال القمة الخليجية.

وأضاف المصدر أن الأمير القطري سيبرز نفسه من خلال الاعتذار ومصافحة جميع الملوك والأمراء أمام الإعلام.