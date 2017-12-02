 شاهد.. المعارضة تسقط مروحية للنظام السوري قرب الجولان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. المعارضة تسقط مروحية للنظام السوري قرب الجولان

المناطق - الرياض

أسقطت فصائل سورية معارضة، الجمعة، مروحية تابعة لقوات النظام السوري في منطقة تشهد معارك مستمرة في جنوب غرب البلاد بالقرب من هضبة الجولان المحتلة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “فصائل مقاتلة أسقطت بصاروخ موجه مروحية لقوات النظام بالقرب من بلدة بيت جن” في جنوب غرب البلاد، والقريبة من الحدود اللبنانية وهضبة الجولان المحتلة على حد سواء.

ولا يعلم حتى الآن مصير طاقم المروحية، وفق المرصد، الذي أشار إلى أنها “كانت تحلق في سماء المنطقة في مهمة لإلقاء براميل متفجرة”.

 

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