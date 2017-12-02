حملة تسليح واسعة للمخلوع.. استنجد بالقبائل الموالية لنصرته في مواجهة الحوثيين

كشفت مصادر يمنية عن استنجاد المخلوع علي عبدالله صالح بالقبائل الموالية له لنصرته في مواجهة الحوثيين، فقد بدأ حملة تسليح واسعة فيما يبدو تحضيرا لمعركة كبرى بين طرفي الانقلاب في صنعاء.

وأقادت مصادر عسكرية بأن صالح استدعى قبائل طوَّق إلى صنعاء للمشاركة في المواجهة مع ميليشيات الحوثي، ولقطع الطرق عن أي تعزيزات قادمة إليهم من خارج العاصمة.

وتعزيزات صالح انتشرت بشكل أساسي حول مقرات حزب المؤتمر ومنازل قيادات حزبية ومنازل أفراد أسرته وإخوانه والمقربين منه، الذين يتولون حمايته الشخصية.

في المقابل، تحشد الميليشيات الحوثية مسلحيها في عدد من الشوارع الرئيسة في المدينة، خاصة أحياء الجزائر والحي السادس وشارع صخر وأطراف شارع الستين.

وتعج صنعاء بمئات من المسلحين التابعين للفريقين، بعد اشتباكات خلال اليومين الماضيين أوقعت عشرات القتلى والجرحى، معظمهم من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.