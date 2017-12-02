احتدام المواجهة بين الحوثي والمخلوع في صنعاء.. وإغلاق لكثير من الشوارع والأحياء

دفعت مليشيا الحوثي بتعزيزات كبيرة إلى الحي السياسي بصنعاء وآليات عسكرية ودبابات مع تصاعد حدة المواجهات الدامية مع قوات المخلوع بشكل غير مسبوق. وتم إغلاق كثير من الشوارع في الحي والأحياء الواقعة جنوبي العاصمة.

وأفاد بأن مسلحين قبليين موالين لصالح أغلقوا المدخل الجنوبي لصنعاء لمنع أي تعزيزات للحوثيين من محافظات مجاورة مع اتساع رقعة الاشتباكات بصنعاء.

كما توسعت الاشتباكات إلى محيط منزل صالح في شارع صخر وفي منطقة نٌقم وسعوان شرقي المدينة.

وقالت مصادر بصنعاء إنه وبعد مغادرة لجنة الوساطة للحي السياسي، هاجم الحوثيون منزل العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد حراسة صالح ونجل شقيقه، حيث تصدت قوات صالح لهم بمختلف أنواع الأسلحة.