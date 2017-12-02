 احتدام المواجهة بين الحوثي والمخلوع في صنعاء.. وإغلاق لكثير من الشوارع والأحياء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

احتدام المواجهة بين الحوثي والمخلوع في صنعاء.. وإغلاق لكثير من الشوارع والأحياء إسرائيل تقصف قاعدة إيرانية قرب دمشق حملة تسليح واسعة للمخلوع.. استنجد بالقبائل الموالية لنصرته في مواجهة الحوثيين لحملة الشهادة الثانوية.. فتح القبول والتسجيل في “الجوازات” شاهد.. المعارضة تسقط مروحية للنظام السوري قرب الجولان مصدر كويتي: قطر ستحضر القمة الخليجية .. وتميم سيعتذر علنا لخادم الحرمين شاحن جوال يشعل حريقا في عمارة بالطائف.. ويخلي 21 شخصا بهدفين على الأهلي.. الهلال يستعيد المركز الثاني في الدوري ولي العهد يوجه بزيادة مراكز لوني الشقح والحمر في مهرجان الإبل النفط يرتفع بعد تمديد أوبك لاتفاق خفض الإنتاج للطلاب والدارسين .. إليكم هذه الطريقة لتحسين عملية حفظ المعلومات ! منظمة بريطانية: علاقة قطر بالإرهاب مستمرة.. تُجنّس المطلوبين أمنيا وتبرزهم إعلاميا

احتدام المواجهة بين الحوثي والمخلوع في صنعاء.. وإغلاق لكثير من الشوارع والأحياء

احتدام المواجهة بين الحوثي والمخلوع في صنعاء.. وإغلاق لكثير من الشوارع والأحياء
المناطق - وكالات

دفعت مليشيا الحوثي بتعزيزات كبيرة إلى الحي السياسي بصنعاء وآليات عسكرية ودبابات مع تصاعد حدة المواجهات الدامية مع قوات المخلوع  بشكل غير مسبوق. وتم إغلاق كثير من الشوارع في الحي والأحياء الواقعة جنوبي العاصمة.

وأفاد  بأن مسلحين قبليين موالين لصالح أغلقوا المدخل الجنوبي لصنعاء لمنع أي تعزيزات للحوثيين من محافظات مجاورة مع اتساع رقعة الاشتباكات بصنعاء.

كما توسعت الاشتباكات إلى محيط منزل صالح في شارع صخر وفي منطقة نٌقم وسعوان شرقي المدينة.

وقالت مصادر بصنعاء إنه وبعد مغادرة لجنة الوساطة للحي السياسي، هاجم الحوثيون منزل العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد حراسة صالح ونجل شقيقه، حيث تصدت قوات صالح لهم بمختلف أنواع الأسلحة.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>