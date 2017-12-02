 مياه جازان : الصورة المتداولة للبئر تخص مواطن وليس لمياه جازان علاقة بها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مياه جازان : الصورة المتداولة للبئر تخص مواطن وليس لمياه جازان علاقة بها

مياه جازان : الصورة المتداولة للبئر تخص مواطن وليس لمياه جازان علاقة بها
جازان - أمل بهكلي

 

أكدت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان حول الصورة المتداولة مؤخراً في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول إحدى الآبار بمحافظة الداير بأنها بئر خاصة لأحد المواطنين وليس للإدارة إي علاقة بها .
وبين المتحدث الرسمي للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان عمر بن أحمد صيقل إلى أن محافظة الداير حضيت بعدد من المشاريع ومنها مشروع إنشاء خزانات وشبكات للمنطقة الجبلية «المرحلة الأولى» ومشروع تنفيذ شبكات المياه وخزانات مياه ومحطات لمناطق شرق خزان الكرمة وسلم ابتدائيا إضافة إلى مشروع شبكات المياه ومحطات الضخ بالداير بني مالك بلغت نسبة الانجاز فيه 65 % .
مبينا بأن عقود مشاريع السقيا بمحافظة الداير بلغت 7 عقود بتكلفة إجمالية 65 مليون ريال وتشمل سقيا المجموعة الثانية بجبل خاشر وفروعه والقرى المجاورة أضافة إلى عقود سقيا قرى مركز عثوان و جبل طلان وقرى مركز السلف وسقيا أهالي بني مالك وسقيا مركز دفا وسقيا.
ويبلغ عدد الردود الشهرية 21,000 رد بسعة تتراوح من 2 طن إلى 8 طن .

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