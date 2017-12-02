 النفط يرتفع ارتفاعا طفيفا في تسوية اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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النفط يرتفع ارتفاعا طفيفا في تسوية اليوم

النفط يرتفع ارتفاعا طفيفا في تسوية اليوم
المناطق_وكالات

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في تسوية تعاملات يوم الجمعة لكنها قبعت دون مستويات الذروة التي سجلتها خلال الجلسة مع تضرر الأسواق المالية من تقرير لايه.بي.سي نيوز عزز المخاوف بشأن انكشاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق حول تدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي. 
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ليصل إلى 64.32 دولار للبرميل بعد يوم من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين للنفط على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام القادم لتقليص الإمدادات ودعم الأسعار.

لكن النفط بدد بعض مكاسبه مع تراجع وول ستريت بعد تقرير ايه.بي.سي الذي ذكر أن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين مستعد لإبلاغ المحققين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر له توجيهات قبل تولي منصبه بالاتصال بالروس.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 63.73 دولار للبرميل ليكون عقد أقرب استحقاق لشهر فبراير شباط بذلك مرتفعا 16 سنتا من حيث انتهى أجل عقد يناير كانون الثاني. وارتفعت عقود فبراير شباط 1.8 بالمئة عن إغلاق الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتا، أو 1.7 بالمئة، إلى 58.36 دولار للبرميل في التسوية. ولا ينتهي عقد يناير كانون الثاني لخام غرب تكساس الوسيط قبل 19 ديسمبر كانون الأول.

وانخفض الخامان على أساس أسبوعي حيث نزل برنت أقل من واحد بالمئة بينما تراجع الخام الامريكي بنحو واحد بالمئة.

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