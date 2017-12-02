 سحب رعدية على مرتفعات الباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مكة والمدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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سحب رعدية على مرتفعات الباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مكة والمدينة

سحب رعدية على مرتفعات الباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مكة والمدينة
المناطق_واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تبقي السماء غائمة الى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على اجزاء من مناطق القصيم ، الرياض ، الشرقية ، كما يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة، تمتد الى الأجزاء الشرقية لمرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج .

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