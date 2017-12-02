 السجن 6 أشهر للكاتب «القناعي» بعد إساءته للإسلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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السجن 6 أشهر للكاتب «القناعي» بعد إساءته للإسلام

السجن 6 أشهر للكاتب «القناعي» بعد إساءته للإسلام
المناطق_وكالات

قضت محكمة الجنح الكويتية بحبس الكاتب الكويتي عبد العزيز القناعي لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة الجزيرة القطرية.

وتمّت إحالة عبد العزيز القناعي إلى النيابة العامة قبل أشهر بعد اتهامه للدين الإسلامي بالتطرف والإرهاب خلال مشاركته في برنامج الاتجاه المعاكس على القناة القطرية.

ووصف القناعي الحرية في الشريعة الإسلامية بالإجرامية والمخالفة لحقوق الإنسان والخالية من الجوهر، ردًا على مطالبة الشعوب العربية والإسلامية بالحرية.

 

ولا تعتبر الكويت الإساءة إلى الأديان والمذاهب حرية رأي، إنما مخالفة للقانون فيها إساءة إلى فئة من فئات المجتمع والمساس بكرامتهم، تستوجب العقوبة.

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