توفر وظائف أكاديمية للرجال والنساء في جامعة حفر الباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة -للرجال وللنساء- لحملة الدكتوراه برتبة أستاذ مساعد فما فوق.

وقالت أن التخصصات المطلوبة للتوظيف هي : تفسير – فقه – نحو – أدب – إدارة تربوية – أصول تربية – علم نفس – لغة إنجليزية – علاقات دولية – علم اجتماع – خدمة اجتماعية – مناهج وطرق تدريس – حديث.

وسيبدأ التقديم يوم الأحد القادم الموافق 1439/03/15هـ وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 1439/03/18هـ ويتم تقديم الطلبات إلكترونياً فقط عبر البريد الإلكتروني التالي:

للرجال:-

D1jobs@uohb.edu.sa

للنساء:-

D2jobs@uohb.edu.sa