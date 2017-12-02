 توفر وظائف أكاديمية للرجال والنساء في جامعة حفر الباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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توفر وظائف أكاديمية للرجال والنساء في جامعة حفر الباطن

توفر وظائف أكاديمية للرجال والنساء في جامعة حفر الباطن
المناطق_حفر الباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة -للرجال وللنساء- لحملة الدكتوراه برتبة أستاذ مساعد فما فوق.

وقالت أن التخصصات المطلوبة للتوظيف هي : تفسير – فقه – نحو – أدب – إدارة تربوية – أصول تربية – علم نفس – لغة إنجليزية – علاقات دولية – علم اجتماع – خدمة اجتماعية – مناهج وطرق تدريس – حديث.

وسيبدأ التقديم يوم الأحد القادم الموافق 1439/03/15هـ وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 1439/03/18هـ ويتم تقديم الطلبات إلكترونياً فقط عبر البريد الإلكتروني التالي:

للرجال:-

D1jobs@uohb.edu.sa

للنساء:-

D2jobs@uohb.edu.sa

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