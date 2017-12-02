9دول تطلب اجتماعا لمجلس الأمن حول حقوق الانسان بكوريا الشمالية

طلبت تسع دول الجمعة عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول حقوق الانسان في كوريا الشمالية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، والدول التي طلبت عقد الاجتماع هي الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والسويد وأوكرانيا والأروغواي وإيطاليا والسنغال والمملكة المتحدة، وقد يعقد الاجتماع في 11 ديسمبر لتكون الرابعة من نوعها منذ 2014.

وكما حدث في السنوات الأخيرة يتوقع أن تحاول الصين الاعتراض على عقد الاجتماع بداعي أن ملف حقوق الانسان من اختصاص مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.

ويتوقع أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر قرارا يدين كوريا الشمالية لانتهاكها حقوق الانسان واستمرارها في برامجها للتسلح في حين يواجه 70 بالمئة من سكانها مشاكل تغذية، وتخضع كوريا الشمالية لثماني حزمات من العقوبات ضد اقتصادها.