الدعيع بعد قرعة كأس العالم: إن شاء الله سوف يتكرر إنجاز 1994

أبدى الحارس التاريخي المعتزل للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد الدعيع، تفاؤله بشأن المجموعة التي وقع فيها المنتخب السعودي بمونديال روسيا 2018 والتي ضمت صاحبة الأرض إلى جانب مصر وأوروغواي.

وكتب الدعيع، الذي يعد أكثر لاعبي السعودية خوضاً لمباريات دولية (178 مباراة) عبر حسابه الرسمي على تويتر: “إن شاء الله راح يتكرر إنجاز 94″، عندما تأهلت في مشاركتها الأولى للمونديال، في الولايات المتحدة الأمريكية، للدور ثمن النهائي.

وأضاف لاعب الهلال السابق أنه يتوقع أكثر من ذلك من قبل السعودية في المونديال الخامس لها في تاريخها والأول منذ 2006 في ألمانيا.