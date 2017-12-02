 غرق طفلة في الكورنيش الشمالي بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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غرق طفلة في الكورنيش الشمالي بجدة

غرق طفلة في الكورنيش الشمالي بجدة
المناطق_جدة

تعرضت طفلة لحاله غرق يوم أمس الجمعة في الكورنيش الشمالي بجده وتم إنقاذها من قبل رجال حرس الحدود وتم نقلها عبر آسعاف الهلال الأحمر للمستشفى.

وتلقت عمليات حرس الحدود ٩٩٤ بلاغاً يوم أمس الجمعة مفاده وقوع حالة غرق لطفلة باكستانية الجنسية في منطقة الكورنيش الشمالي.

وعلى الفور باشرت فرقة البحث والانقاذ البلاغ وتم عمل الاسعافات الأولية للطفلة ونقلها عن طريق الهلال الاحمر إلى المستشفى وحالتها غير مستقرة.وكانت الطفلة بصحبة والدتها وفقدت منها ولَم يتم الابلاغ عنها في حينه. 

وأهاب المتحدث بإسم قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس المالكي بجميع المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر واتباع التعليمات والارشادات المبلغة من قبل حرس الحدود.

وكذلك أهاب بجميع العائلات الانتباه لأطفالهم وعدم الابتعاد عنهم اثناء التنزه على الشواطئ والاستعانة بهاتف طوارىء حرس الحدود ( 994 ) للإبلاغ عن اي حالات لتقديم المساعدة اللازمة على مدار الساعة .

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