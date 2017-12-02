 رامون دياز: الأمور واضحة عن مستقبلي مع الهلال.. لن أرحل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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رامون دياز: الأمور واضحة عن مستقبلي مع الهلال.. لن أرحل

رامون دياز: الأمور واضحة عن مستقبلي مع الهلال.. لن أرحل
المناطق_الرياض

كشف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، رامون دياز، عن سعادته بالتواجد على رأس القيادة الفنية للفريق، نافياً ما تردد مؤخراً حول احتمالية رحيله في الفترة المقبلة.

وقال دياز: أشكر جماهير الفريق على دعمها رغم تبدد حلمنا بالفوز بالبطولة الآسيوية.

وأكد: الأهم بالنسبة لي أن الفريق عاد بقوة واستعاد شخصيته، والوقت لايزال مبكراً للحديث عن التغييرات في الفريق.

وأضاف: ميليسي سيجري فحص شامل اليوم السبت لتحديد إصابته والمدة التي سيحتاجها للتعافي.واختتم دياز تصريحاته بالقول: الأمور واضحة عن مستقبلي مع الهلال.. أنا مسرور.

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