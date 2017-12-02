«آبل» تستعد لطرح أول قارئ طبي في ساعتها الذكية

وافقت الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة متمثلة بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على ما يسمى بـ KardiaBand، وهو أول جهاز طبي لقراءة تخطيطات القلب EKG مخصص لساعة آبل الذكية Apple Watch.

ويعمل قارئ تخطيط القلب على تسجيل النشاط الكهربائي للقلب على مدى فترة من الزمن، مما يعني حصول الساعة الذكية على ميزة جديدة تضاف إلى ميزاتها السابقة.

ويعتبر KardiaBand بمثابة أول جهاز طبيعي يحصل على موافقة رسمية لتضمينه ضمن جهاز ذكي قابل للارتداء، وعملت شركة أليفيكور AliveCor، الرائدة فيما يخص تكنولوجيا تخطيط القلب الكهربائي والتي يقودها فيك غوندوترا الرئيس السابق لمنصة Google+، على تطوير هذا القارئ.

ويرتبط الجهاز مع تطبيق ذكي يمكنه الكشف عن الأشياء المختلفة مثل إيقاع القلب غير النظامي والرجفان الأذيني.

ويعمل القارئ الجديد على توقع وتحليل معدل ضربات القلب لشخص ما على أساس البيانات التي تم جمعها من الأشخاص المرضى والأصحاء، وبدلاً من تحديد ما إذا كان معدل ضربات القلب أو إيقاع القلب جيد أو سيء على أساس المعايير العامة فإن الجهاز ينظر فيما قد يكون غير طبيعي بالنسبة للمستخدم شخصياً، وتخطط آبل لاستعمال البيانات التي يتم جمعها من الجهاز في أبحاثها Apple Heart Study المتعلقة بدراسة القلب.

ويكشف جهاز KardiBand التصرفات غير العادية للقلب بالنسبة للمستخدم، ويمكنه تنبيه العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقد لا يعني شئ وجود جهاز يخبر المستخدم حول أن معدل ضربات قلبه مرتفع في حال كان معدل ضربات القلب الخاصة بالمستخدم عادةً اعلى من المتوسط، ويأمل الجهاز بأن يتمكن من تخصيص البيانات، ويمكن الحصول على قارئ KardiaBand مقابل مبلغ 199 دولاراَ أمريكياَ.

ويعمل الجهاز عن طريق لمس المستخدم لجهاز الاستشعار الموجود ضمن فتحة في رباط الساعة من أجل الحصول على قراءة لتخطيط القلب خلال 30 ثانية، ويمكن بعد ذلك إرسال النتائج إلى الطبيب.

ويمكن للجهاز باستعمال الذكاء الصناعي التنبؤ بمعدل ضربات القلب لشخص ما وتحليلها استناداً إلى البيانات، بحيث يلعب الجهاز دوراً هاماً في تشخيص حالات التشوهات بسرعة.