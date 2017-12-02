حرس الحدود يباشر حادث تصادم قارب صيد مع قاطرة لأرامكو بالخفجي

باشر رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اليوم ، حادث تصادم قارب صيد مع قاطرة تابعة لشركة أرامكو السعودية بالخفجي، نتج عنه نجاة أربعة بحارة بعد سقوطهم في عرض البحر، والبحث جارٍ عن مفقود خامس.

وأوضح المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية بأنه ورد بلاغ لقطاع حرس الحدود بالخفجي يفيد بوقوع حادث تصادم قارب صيد مع قاطرة تابعة لشركة أرامكو السعودية بالقرب من حقل منيفة بالخفجي، ونتج عن الحادث سقوط خمسة بحارة من الجنسية الهندية في عرض البحر، نجا أربعة منهم والتحقوا بقاربهم، ومازال الخامس مفقودًا.

وأضاف المتحدث الإعلامي: “فور تلقي البلاغ، تم تسيير عدد من الدوريات البحرية والساحلية وفرق البحث والإنقاذ، والتنسيق مع طيران الأمن والجهات ذات العلاقة من قبل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي التابع للمنطقة الشرقية (DMRCC) وتسخير كافة الجهود والإمكانيات للبحث عن المفقود”.

وأكد المتحدث الإعلامي بأن البحث جارٍ عن المفقود، وعلى مدار الساعة، حتى يتم العثور عليه بمشيئة الله، متمنيًا السلامة للجميع، وأخذ الحيطة والحذر أثناء عمليات الصيد والتنزه البحرية.