مصر: بدء إنتاج حقل “ظهر” الشهر الجاري بـ350 مليون قدم

أعلنت وزارة البترول والثورة المعدنية بمصر، أن باكورة الإنتاج في المرحلة الأولى من تنمية مشروع حقل “ظهر” العملاق، ستبدأ قبل نهاية العام الجاري بمعدل 350 مليون قدم مكعبة يومياً، ترتفع تدريجياً لتصل إلى حوالي مليار قدم مكعب يومياً منتصف العام المقبل.

وباكتمال مراحل تنمية المشروع في أواخر عام 2019، سيصل الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً.

ونفت الوزارة صحة ما تداولته وسائل إعلام ونسبته إلى وزير البترول المصري، طارق الملا، عن بدء إنتاج حقل “ظهر” بمعدل مليار قدم مكعبة يومياً خلال أيام، مؤكدة أنه لم يتحدد بعد الموعد النهائي لبدء الإنتاج.

وأوضحت وزارة البترول أن العمل في المشروع يسير بوتيرة متسارعة لإنجازه في زمن قياسي مقارنة بالاكتشافات المماثلة في دول العالم، حيث تسير عملية تنفيذ الأعمال الخاصة بالتجهيزات المختلفة للمشروع وفق الجدول الزمني المخطط لها، وأن ذلك “يأتي في إطار تنفيذ قطاع البترول استراتيجية جديدة تهدف أولا على المدى القريب إلى توفير إمدادات الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتزايد لكافة القطاعات الاقتصادية، وتعظيم القيمة المضافة، أما على المدى البعيد فتهدف إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الطاقة بما تمتلكه من إمكانيات وبنية تحتية ومركز جغرافي متميز”.